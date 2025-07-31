Как Германия планирует перевооружаться в ближайшие 10 лет

Как Германия планирует перевооружаться в ближайшие 10 летВ план по усилению ее армии входит получение до 8000 новых единиц бронетехники
Правительство Германии намерено обеспечить бундесвер на ближайшие годы крупным оборонным заказом. Как сообщили 30 июля агентства Bloomberg и Reuters, а также немецкое издание Bild, в него войдут 20 истребителей Eurofighter, от 2000 до 5000 многоцелевых бронемашин Boxer, а также 3500 БМП Patria. По их данным, закупка Eurofighter может обойтись ФРГ в 4–5 млрд евро, произведенных концерном Rheinmetall машин Boxer – в 10 млрд евро, а БМП Patria – в 7 млрд евро. Всего более 60 оборонных заказов должен будет утвердить немецкий парламент до конца 2025 г. А их выполнение – инициатива с продолжительным сроком исполнения, до 2034 г.
По данным справочника Military Balance от 2024 г., основную часть БМП бундесвера составляли Marder: 258 в комплектации 1A3/A4 и 72 в комплектации 1A5. Согласно данным сайта федерального правительства Германии, порядка 140 таких машин были отправлены в качестве помощи Украине. Количество бронемашин Boxer на вооружении ФРГ составляло 405, а вот БМП Patria пока в германской армии не используются.
В контексте укрепления боеспособности бундесвера властям ФРГ приходится все сильнее раздувать свой военный бюджет. Как пишет Reuters, по планам немецкого кабинета министров в 2026 г. он составит 83 млрд евро, что на 20 млрд больше, чем в 2025 г. По планам к 2029 г. немецкий оборонный бюджет фактически увеличится еще в 2 раза до 162 млрд евро.
Если в 2026 г. оборонные траты ФРГ будут составлять 2,8% от ВВП, то в 2029 г. – 3,5%. Это соответствует той планке, которую поставили на саммите НАТО в 2025 г. по доведению военных расходов стран – участниц блока. Но там эта цель привязана к 2035 г. Кроме того, в бюджет до 2029 г. заложена сумма для поддержки Украины – она ежегодно составит 9 млрд евро. Таким образом, Германия до 2029 г. намерена тратить на военные нужды более четверти всего госбюджета.
Предполагается, что для реализации своих планов по вооружению Берлину придется глубже влезать в долги. Ранее в марте 2025 г. консервативному правящему блоку ХДС/ХСС удалось провести через бундестаг законопроект о смягчении «долгового тормоза» – механизма, который запрещал германским властям брать в долг больше, чем 0,35% от годового ВВП. С его помощью Берлин рассчитывает привлечь кредитные средства, которые пойдут на военные и инфраструктурные нужды.
В июле 2025 г. министр обороны Германии Борис Писториус уже говорил, что правительство ФРГ направило США запрос на покупку пусковых систем Typhon, которая может быть оснащена крылатой дальнобойной ракетой Tomahawk. Ее дальность полета составляет до 1600 км. Помимо этого, пишет Handelsblatt, к 2029 г. Берлин намерен получить в распоряжение бундесвера БПЛА дальностью действия в 1000 км. Над конкретными концепциями такого беспилотника уже работают три концерна: Airbus Defence совместно с американским Kratos, Rheinmetall в сотрудничестве с производителем дронов Anduril, а также мюнхенский Helsing.
Если описанные выше планы по закупке вооружений осуществятся, то можно будет говорить о заметном усилении бундесвера, считает научный сотрудник сектора политических проблем европейской интеграции ИМЭМО РАН Мария Хорольская. По ее словам, в таких объемах Германия бронетехнику Киеву не передавала, а истребители не отправляла вообще. Пока к этим планам нужно относиться с подозрением – соответствующие контракты еще не подписаны, а указанные объемы производства вооружений выглядят завышенными и малореалистичными, считает эксперт.
При этом производство оружия в Европе традиционно дороже, чем, например, в России. А именно траты на боевые самолеты и бронемашины не заложены в бюджет Германии, который при этом точно будет заметно расти. Самый важный вопрос – в стремлении усилить военную мощь ФРГ, отмечает Хорольская, а также нехватка производственных мощностей, которых у страны недостаточно для выполнения этих заказов. И хотя ее производственные мощности выросли с 2022 г., но не масштабно, а запуск дополнительных линий будет очень дорогим и долгим. По этой причине в Германии не планировалось открытие новых заводов по производству бронетехники – те же самые Boxer предполагалось частично производить в Австралии, отмечает эксперт. Кроме того, как говорит Хорольская, планы закупок Eurofighter ставят под вопрос и другие европейские оборонные проекты вроде франко-германо-испанского истребителя шестого поколения FCAS.
Наконец, еще одна огромная проблема бундесвера – нужда в увеличении личного состава, решать это будут медленно и постепенно. Для перехода германской армии к призыву необходимо будет принять политическое и не совсем выгодное с экономической точки зрения решение, заключает аналитик ИМЭМО. Озвученные в прессе планы вполне согласуются с планами милитаризации стран ЕС, замечает директор ЦВЭИ НИУ ВШЭ Прохор Тебин. Но даже с учетом, что немецкие планы рассчитаны на 10 лет, они весьма амбициозны – за исключением скромных объемов закупок истребителей.
В значительной степени заказы для нужд бундесвера рассчитаны на ОПК ФРГ, а значительная часть оставшейся доли приходится на другие страны ЕС. Это те самые «гарантии долгосрочного спроса», которые должны побудить немецкий и общеевропейский ОПК вкладываться в развитие производства. Инициатива обойдется дорого, но в случае реализации такого объема и долгосрочного характера политики милитаризации получится хороший эффект масштабирования.
Но отдельным вопросом остается экономический, напоминает Тебин, так как в этом плане ФРГ находится не в самом простом положении и нагрузка подобных военных расходов будет сказываться существенно.