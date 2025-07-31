Как Германия планирует перевооружаться в ближайшие 10 лет

При этом производство оружия в Европе традиционно дороже, чем, например, в России. А именно траты на боевые самолеты и бронемашины не заложены в бюджет Германии, который при этом точно будет заметно расти. Самый важный вопрос – в стремлении усилить военную мощь ФРГ, отмечает Хорольская, а также нехватка производственных мощностей, которых у страны недостаточно для выполнения этих заказов. И хотя ее производственные мощности выросли с 2022 г., но не масштабно, а запуск дополнительных линий будет очень дорогим и долгим. По этой причине в Германии не планировалось открытие новых заводов по производству бронетехники – те же самые Boxer предполагалось частично производить в Австралии, отмечает эксперт. Кроме того, как говорит Хорольская, планы закупок Eurofighter ставят под вопрос и другие европейские оборонные проекты вроде франко-германо-испанского истребителя шестого поколения FCAS.