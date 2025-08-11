ЕС направил Украине 1,6 млрд евро доходов от замороженных активов России

В ЕК напомнили, что 90% первых двух траншей были направлены на поддержку Украины через Европейский фонд мира (EPF), а 10% – через Украинский фонд. Начиная с третьего транша, 95% средств будут направлены через Механизм кредитного сотрудничества для Украины (ULCM), а 5% – через EPF.