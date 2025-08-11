ЕС направил Украине 1,6 млрд евро доходов от замороженных активов России
В сообщении отмечается, что третий транш помощи Украине охватывает доходы, накопленные в первой половине 2025 г.
В документе поясняется, что эти средства поступают от российских активов, замороженных в рамках санкций Евросоюза. Уточняется, что сами активы остаются заблокированными, но проценты по этим денежным средствам могут быть использованы для поддержки Украины.
В ЕК напомнили, что 90% первых двух траншей были направлены на поддержку Украины через Европейский фонд мира (EPF), а 10% – через Украинский фонд. Начиная с третьего транша, 95% средств будут направлены через Механизм кредитного сотрудничества для Украины (ULCM), а 5% – через EPF.
ULCM – это безвозвратная помощь Украине для погашения европейского кредита, говорится в сообщении. Общий объем кредитной поддержки в рамках данного механизма составляет 45 млрд евро.
11 августа президент Азербайджана Ильхам Алиев подписал указ, согласно которому министерству энергетики республики будут выделены $2 млн для оказания гуманитарной помощи Украине. Согласно указу, средства выделят из резервного фонда президента Азербайджана, предусмотренного государственным бюджетом страны на 2025 г. Деньги будут направлены на закупку и отправку электрооборудования, произведенного в Азербайджане.