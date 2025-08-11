Газета
Главная / Политика /

ЕС направил Украине 1,6 млрд евро доходов от замороженных активов России

Ведомости

Еврокомиссия (ЕК) направила Украине третий транш поддержки в размере 1,6 млрд евро, полученных за счет доходов от замороженных активов Банка России. Об этом сообщает «Интерфакс».

В сообщении отмечается, что третий транш помощи Украине охватывает доходы, накопленные в первой половине 2025 г. 

В документе поясняется, что эти средства поступают от российских активов, замороженных в рамках санкций Евросоюза. Уточняется, что сами активы остаются заблокированными, но проценты по этим денежным средствам могут быть использованы для поддержки Украины.

ЕС одобрил выделение Украине четвертого транша помощи на 3,2 млрд евро

Политика / Международные отношения

В ЕК напомнили, что 90% первых двух траншей были направлены на поддержку Украины через Европейский фонд мира (EPF), а 10% – через Украинский фонд. Начиная с третьего транша, 95% средств будут направлены через Механизм кредитного сотрудничества для Украины (ULCM), а 5% – через EPF.

ULCM – это безвозвратная помощь Украине для погашения европейского кредита, говорится в сообщении. Общий объем кредитной поддержки в рамках данного механизма составляет 45 млрд евро.

11 августа президент Азербайджана Ильхам Алиев подписал указ, согласно которому министерству энергетики республики будут выделены $2 млн для оказания гуманитарной помощи Украине. Согласно указу, средства выделят из резервного фонда президента Азербайджана, предусмотренного государственным бюджетом страны на 2025 г. Деньги будут направлены на закупку и отправку электрооборудования, произведенного в Азербайджане.

