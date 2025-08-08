ЕС одобрил выделение Украине четвертого транша помощи на 3,2 млрд евро
Совет Европейского союза (ЕС) утвердил выделение Украине очередного, четвертого по счету, транша макрофинансовой помощи в размере более 3,2 млрд евро. Об этом пишут «РИА Новости» со ссылкой на заявление ведомства.
Как уточняется в документе, средства направлены на укрепление макрофинансовой стабильности и обеспечение работы государственных институтов Украины.
Макрофинансовая поддержка предоставляется в рамках программы ЕС, предусматривающей выделение Киеву до 50 млрд евро в период с 2024 по 2027 гг. Финансирование осуществляется в виде грантов и кредитов.
4 августа бывший глава европейской дипломатии Жозеп Боррель заявил, что военная поддержка Украины со стороны Евросоюза оказалась практически замороженной. По его словам, из-за позиции Венгрии около 6,6 млрд евро остаются заблокированными в рамках Европейского фонда мира.