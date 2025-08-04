Боррель: военная помощь ЕС Украине фактически заморожена из-за Венгрии

Однако помощь со стороны стран ЕС распределяется неравномерно. Североевропейские государства и Великобритания нарастили поддержку: только в марте Швеция выделила 1,6 млрд евро, а Норвегия – 670 млн в апреле, что стало рекордом для обеих стран. В период с января по апрель общий объем поддержки от североевропейских государств вырос на 5,8 млрд евро. В то же время другие страны ЕС, включая Германию, придерживались более сдержанного подхода.