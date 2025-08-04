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Боррель: военная помощь ЕС Украине фактически заморожена из-за Венгрии

Ведомости

Военная поддержка Украины со стороны Евросоюза оказалась практически замороженной. Об этом заявил бывший глава европейской дипломатии Жозеп Боррель в интервью EUObserver.

По его словам, из-за позиции Венгрии около 6,6 млрд евро остаются заблокированными в рамках Европейского фонда мира.

26 июля премьер-министр Венгрии Виктор Орбан назвал возможное вступление Украины в ЕС угрозой для своей страны, подчеркнув, что Киев должен играть роль буферного государства между Европой и Россией.

«Если членство Украины будет принято, мы станем полем боя», – заявил Орбан.

В марте 2025 г. Евросоюз впервые с лета 2022-го обошел США по объему предоставленной Украине военной помощи. Согласно данным Института мировой экономики Киля, ЕС направил Киеву 72 млрд евро, в то время как США – 65 млрд.

Однако помощь со стороны стран ЕС распределяется неравномерно. Североевропейские государства и Великобритания нарастили поддержку: только в марте Швеция выделила 1,6 млрд евро, а Норвегия – 670 млн в апреле, что стало рекордом для обеих стран. В период с января по апрель общий объем поддержки от североевропейских государств вырос на 5,8 млрд евро. В то же время другие страны ЕС, включая Германию, придерживались более сдержанного подхода.

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