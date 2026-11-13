Совкомбанк не ожидает дефолта «Самолета»

«Если положение заемщика, в маловероятном сценарии, ухудшится и он допустит дефолт, хотя такую ситуацию с крупным заемщиком, крупным девелопером, я с трудом представляю, потому что он потянет за собой огромное количество отраслей – от металлургии до бетонных заводов, всего», – сказал он (цитата по «Интерфаксу»).