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Главная / Финансы /

Совкомбанк не ожидает дефолта «Самолета»

Ведомости

Дефолт девелопера «Самолет» является маловероятным сценарием. С такой оценкой выступил управляющий директор Совкомбанка Андрей Оснос в ходе конференц-звонка.

«Если положение заемщика, в маловероятном сценарии, ухудшится и он допустит дефолт, хотя такую ситуацию с крупным заемщиком, крупным девелопером, я с трудом представляю, потому что он потянет за собой огромное количество отраслей – от металлургии до бетонных заводов, всего», – сказал он (цитата по «Интерфаксу»).

Оснос добавил, что ухудшение положения может повлечь за собой создание дополнительных резервов, но это «в самом худшем случае не превысит нескольких недель нашей прибыли».

В июне 2024 г. Совкомбанк и «Самолет» заключили оглашение о сотрудничестве при реализации инвестпроектов. Стороны договорились совместно развивать и укреплять сотрудничество при строительстве жилой и коммерческой недвижимости в регионах России. В рамках соглашения «Самолет» готовит предложения о реализации проектов, разрабатывает их финансовые модели, а также привлекает кредиты и акционерные займы.

9 ноября «Самолет» не смог провести оферту по биржевым облигациям. Причиной переноса стали технические проблемы. Через два дня выкуп биржевых облигаций серии БО-П05 все же состоялся. Компания выкупила у инвесторов 102 770 облигаций, сверх цены выкупа «Самолет» дополнительно выплатил накопленный купонный доход на общую сумму 315 503 руб. из расчета 3,07 руб. на бумагу.

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