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Главная / Стиль жизни /

Бойца UFC Двалишвили освободили из-под стражи в ОАЭ

Сергей Пахомов
ТАСС
ТАСС

Грузинского экс-чемпиона UFC Мераба Двалишвили и борца Сабу Лазишвили освободили из-под стражи в ОАЭ после драки с российским бойцом ММА Усманом Нурмагомедовым. Об этом сообщил генеральный директор Real American Freestyle (RAF) Чед Бронштейн, чьи слова организация привела в X.

«Мы хотели бы выразить искреннюю признательность соответствующим властям Абу-Даби за их профессионализм и поддержку», – заявил Бронштейн.

12 ноября после драки между Нурмагомедовым и Двалишвили полиция Абу-Даби задержала восьмерых участников конфликта и двух человек, снимавших происходящее. По данным The National, потасовка произошла накануне вечером у одного из отелей города.

В полиции связали конфликт с прежними разногласиями. В отношении всех причастных возбудили дела, материалы передали в прокуратуру для дальнейших мер по закону. 

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