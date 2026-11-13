Бойца UFC Двалишвили освободили из-под стражи в ОАЭ
Грузинского экс-чемпиона UFC Мераба Двалишвили и борца Сабу Лазишвили освободили из-под стражи в ОАЭ после драки с российским бойцом ММА Усманом Нурмагомедовым. Об этом сообщил генеральный директор Real American Freestyle (RAF) Чед Бронштейн, чьи слова организация привела в X.
«Мы хотели бы выразить искреннюю признательность соответствующим властям Абу-Даби за их профессионализм и поддержку», – заявил Бронштейн.
12 ноября после драки между Нурмагомедовым и Двалишвили полиция Абу-Даби задержала восьмерых участников конфликта и двух человек, снимавших происходящее. По данным The National, потасовка произошла накануне вечером у одного из отелей города.
В полиции связали конфликт с прежними разногласиями. В отношении всех причастных возбудили дела, материалы передали в прокуратуру для дальнейших мер по закону.