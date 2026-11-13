Проректора «Синергии» Ерофеева задержали по делу о хищении 20 млн рублей
Следователи допросили проректора по региональному развитию университета «Синергия» Михаила Ерофеева в рамках уголовного дела о хищении почти 20 млн руб. при выполнении госконтракта. Об этом пишет ТАСС со сслылкой на правоохранительные органы.
По словам собеседника агентства, Ерофеева задержали и допросили в рамках дела о мошенничестве в особо крупном размере (ч. 4 ст. 159 УК РФ). В университете прошли масштабные обыски и выемка документации.
Telegram-канал Shot пишет, что при выполнении госконтракта на 31,5 млн руб. руководство университета якобы израсходовало лишь 13,5 млн. При этом результат работ не соответствовал техзаданию.
В октябре 2022 г. Хорошевский суд Москвы арестовал трех сотрудников «Синергии», обвиняемых в фиктивном приеме граждан, подлежащих мобилизации, чтобы помочь им уклониться. Им вменили ч. 3 ст. 159 УК РФ (мошенничество). Обвиняемые сотрудники частного университета пообещали за 180 000 руб. зачислить молодого человека на очную форму обучения для получения отсрочки от частичной мобилизации.