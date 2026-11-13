Проректора «Синергии» Ерофеева задержали по делу о хищении 20 млн рублей

В октябре 2022 г. Хорошевский суд Москвы арестовал трех сотрудников «Синергии», обвиняемых в фиктивном приеме граждан, подлежащих мобилизации, чтобы помочь им уклониться. Им вменили ч. 3 ст. 159 УК РФ (мошенничество). Обвиняемые сотрудники частного университета пообещали за 180 000 руб. зачислить молодого человека на очную форму обучения для получения отсрочки от частичной мобилизации.