ЦБ увеличил лимиты на расходование наличных из касс микрофинансовых организаций
С 14 ноября в России повысятся лимиты на использование наличных средств из касс участников микрофинансового рынка. Изменения коснутся кассовых операций микрофинансовых организаций, ломбардов и кредитных потребительских кооперативов, следует из указания Банка России. Размеры займов для клиентов при этом не изменятся.
Новые правила позволят организациям оставлять у себя больше наличных, полученных от заемщиков, и направлять эти средства на выдачу займов по другим договорам, не сдавая их предварительно в банк. По оценке регулятора, это сделает финансовые услуги доступнее, в частности для жителей отдаленных регионов.
Для микрофинансовых организаций лимит по одному договору увеличится с 50 000 до 100 000 руб. Ломбарды смогут распоряжаться суммами до 200 000 руб. по договорам с физлицами вместо прежних 50 000 руб., а по договорам с юридическими лицами – до 100 000 руб. Для микрофинансовых организаций (МФО), ломбардов и их обособленных подразделений дневной лимит вырастет с 1 млн до 2 млн руб. Кредитные потребительские и сельскохозяйственные кредитные потребительские кооперативы смогут использовать до 1 млн руб. по одному договору вместо 300 000 руб., а в течение дня – до 4 млн руб. вместо 2 млн руб.
При этом размер займа по-прежнему будет определяться с учетом законодательных ограничений, потребностей и доходов клиента, а также его долговой нагрузки. В ломбардах сумма будет зависеть от стоимости залога.
«Ведомости» со ссылкой на данные ЦБ писали, что регулятор с января по сентябрь 2026 г. получил 43 200 жалоб на МФО, что на 57,3% больше, чем за тот же период год назад. Ключевая причина роста – активность недобросовестных консультантов-раздолжнителей, которые предлагают заемщикам платные услуги по погашению задолженности перед МФО без реальных оснований, тем самым усугубляя финансовое положение клиентов. Общее количество жалоб от пользователей финансовых услуг и инвесторов за год выросло на 15,4% и составило 323 200 штук.