Маршрут «Поезда Деда Мороза» изменили после аварии на мосту через реку Виледь
Маршрут «Поезда Деда Мороза» скорректирован из‑за приостановки движения на участке Черемуха – Виледь в Архангельской области. Об этом сообщили в представительстве резиденции.
«К нашему общему сожалению, в связи с приостановкой движения на участке Черемуха – Виледь в Архангельской области нам пришлось частично скорректировать маршрут следования и расписание поезда», – говорится в сообщении.
В связи с изменением маршрута мероприятия на станциях Сольвычегодск 16 ноября и Зуевка 19 ноября отменены, на станциях Котлас-Южный, Киров и Глазов события перенесены. Точные даты в резиденции пообещали сообщить позже.
10 ноября на перегоне Черемуха – Виледь Северной железной дороги в Архангельской области произошло обрушение пролета железнодорожного моста через реку Виледь. В результате аварии с рельсов сошли вагоны грузового поезда, пострадавших нет. Причины и обстоятельства обрушения пока неизвестны.
На фоне этого было задержаны пассажирские поезда, объявляли в ФПК.