СК возбудил дело о теракте после гибели людей в Волгограде
По факту гибели четырех человек при атаке беспилотников в Волгограде возбуждено уголовное дело о теракте, сообщила официальный представитель Следственного комитета (СК) России Светлана Петренко.
Дело возбуждено по ст. 205 УК РФ (теракт).
«Устанавливается роль военнослужащих ВСУ и их пособников – от тех, кто отдавал преступный приказ, до исполнителей. Каждому их действию будет дана правовая оценка, и никто не уйдет от ответственности», – сказала она.
Жертвами атаки беспилотников в Волгограде стали четыре человека, сообщал губернатор Волгоградской области Андрей Бочаров. Атаке также подвергся поселок Светлый Яр, повреждено остекление окон и балконов в трех пятиэтажных жилых домах и в молодежном центре. Ночью 13 ноября над Россией уничтожили 1198 украинских беспилотников, дроны сбили в том числе над Волгоградской областью, сообщали в Минобороны.