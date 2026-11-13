Газета
MAX
Глобальные идеи
Бизнес
Экономика
Финансы
Инвестиции
Технологии
Медиа
Недвижимость
Политика
Общество
Менеджмент
Стиль жизни
Интервью
Мнения
Фотогалереи
ВЕДЫ
Правила торговли
Идеи управления
Город
Ведомости&
Аналитика
Капитал
Страна
Промышленность
Инновации и технологии
Техуспех
Здоровье
Спорт
Конференции
Вместе для дикой природы
Справочник компаний
Справочник персон
Туризм
Право
Наука
Как потратить
Устойчивое развитие
Форум
Премия Импульс
Ведомости Северо-Запад
Ведомости Юг
CNY Бирж.12,299-0,95%BISVP10,99+1,01%MSTT83,8-0,3%IMOEX2 514,26+0,24%RTSI954,5+0,24%RGBI112,01+0,08%RGBITR779,31+0,11%
Главная / Политика /

СК возбудил дело о теракте после гибели людей в Волгограде

Антон Потоков

По факту гибели четырех человек при атаке беспилотников в Волгограде возбуждено уголовное дело о теракте, сообщила официальный представитель Следственного комитета (СК) России Светлана Петренко.

Дело возбуждено по ст. 205 УК РФ (теракт).

«Устанавливается роль военнослужащих ВСУ и их пособников – от тех, кто отдавал преступный приказ, до исполнителей. Каждому их действию будет дана правовая оценка, и никто не уйдет от ответственности», – сказала она.

Жертвами атаки беспилотников в Волгограде стали четыре человека, сообщал губернатор Волгоградской области Андрей Бочаров. Атаке также подвергся поселок Светлый Яр, повреждено остекление окон и балконов в трех пятиэтажных жилых домах и в молодежном центре. Ночью 13 ноября над Россией уничтожили 1198 украинских беспилотников, дроны сбили в том числе над Волгоградской областью, сообщали в Минобороны.

Читайте также:Что известно о последствиях массированной атаки дронов на регионы 13 ноября
Хотите скрыть рекламу?  Оформите подписку  и читайте, не отвлекаясь