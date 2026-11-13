«Интерфакс»: Минфин предложил увеличить вычет по НДПИ для «Газпрома»
Ежемесячный налоговый вычет по налогу на добычу полезных ископаемых (НДПИ) для «Газпрома» с 1 августа 2029 г. предлагается увеличить с 5,5 млрд до 8 млрд руб. Одновременно Минфин намерен повысить надбавку к НДПИ для независимых производителей газа с 11 до 14%, сообщил «Интерфаксу» источник, знакомый с текстом законопроекта.
Поправки подготовлены ко второму чтению законопроекта № 617-9, входящего в бюджетный пакет. Согласно документу, вычет в размере 5,5 млрд руб. будет действовать до 31 июля 2029 г. После этого его предлагается повысить до 8 млрд руб. в месяц без ограничения срока действия.
Вычет предоставляется дочерней компании «Газпрома», владеющей лицензией на добычу газа на полуострове Ямал с запасами свыше 3,5 трлн куб. м на начало 2024 г. Согласно действующему законодательству, с 1 ноября 2026 г. по 31 июля 2027 г. его размер составляет 2,444 млрд руб. в месяц, затем увеличится до 3,5 млрд руб., а с августа 2028 г. – до 5,5 млрд руб.
Для независимых производителей газа надбавка к НДПИ с ноября 2026 г. составляет 5%. С августа 2027 г. она вырастет до 8%, а с августа 2028 г. – до 11%. Минфин предлагает ограничить действие последней ставки июлем 2029 г., после чего повысить ее до 14%.
12 ноября правительство одобрило предложения по доработке налогового законопроекта. В частности, с 2030 г. предлагается разрешить применение понижающего коэффициента к НДПИ при разработке трудноизвлекаемых запасов газа и газового конденсата.
В сентябре 2025 г. замминистра финансов Алексей Сазанов сообщил об обсуждении изменения налоговой нагрузки на «Газпром» и независимых производителей. По его словам, компания должна получить часть доходов от дополнительной индексации тарифов в виде снижения налоговой нагрузки.