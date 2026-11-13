«Интерфакс»: Минфин предложил увеличить вычет по НДПИ для «Газпрома»

Вычет предоставляется дочерней компании «Газпрома», владеющей лицензией на добычу газа на полуострове Ямал с запасами свыше 3,5 трлн куб. м на начало 2024 г. Согласно действующему законодательству, с 1 ноября 2026 г. по 31 июля 2027 г. его размер составляет 2,444 млрд руб. в месяц, затем увеличится до 3,5 млрд руб., а с августа 2028 г. – до 5,5 млрд руб.