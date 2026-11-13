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Reuters: Белый дом обсуждает отставку министра торговли из-за скандала с Nvidia

Анна Виноградова
USDA
USDA

Высокопоставленные представители Белого дома обсуждают возможность отставки министра торговли США Говарда Лютника на фоне скандала вокруг Nvidia и претензий к контролю за экспортом американских чипов в Китай. Об этом сообщило Reuters со ссылкой на два источника, знакомых с ситуацией.

По данным агентства, все больше американских законодателей критикуют Лютника за отказ администрации включить десятки китайских компаний в торговый черный список США. Они также сомневаются в эффективности государственного контроля за поставками чипов Nvidia в Китай.

Претензии к министру возникли еще до отставки гендиректора Nvidia Дженсена Хуанга, который оказался в центре скандала из-за предполагаемой связи с Элис Хуанг, подозреваемой американскими властями в шпионаже в пользу Пекина.

Белый дом и минторг США не ответили на запрос Reuters о возможной отставке Лютника. При этом ранее представитель администрации заявил, что президент США Дональд Трамп «полностью доверяет министру и его способности исполнять свои обязанности».

12 ноября Nvidia объявила об отставке Хуанга с постов гендиректора, президента компании и члена совета директоров. Временным руководителем назначена финансовый директор Колетт Кресс.

В тот же день Semafor сообщило, что минюст США начал несколько расследований, которые могут затронуть Nvidia. Одно из них связано с производством чипов, другое – с компаниями Megaspeed и Supermicro. Следствие также проверяет деятельность Элис Хуанг.

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