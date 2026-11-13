Кушнер анонсировал крупнейший обмен пленными между Москвой и Киевом
Зять американского лидера, переговорщик со стороны США по украинскому урегулированию Джаред Кушнер заявил, что ведется работа «над тем, что может стать крупнейшим обменом пленными за весь конфликт, потенциально способным воссоединить тысячи людей с их семьями». Об этом он написал в соцсети X.
По словам Кушнера, США надеются, что обе стороны проявят добрую волю и серьезность, необходимые для завершения этого важного шага.
Американский переговорщик также отметил, что спустя многие месяцы была проделана огромная работа для возобновления прямых переговоров по украинскому конфликту. Достигнут значительный прогресс в понимании озабоченностей обеих сторон, определении возможных решений и выработке дальнейшего пути, подчеркнул он.
12 ноября в Кремле состоялась встреча президента России Владимира Путина и переговорщиков президента США – спецпосланника Стивена Уиткоффа и Кушнера. Переговоры продолжались более двух часов. Путин попросил американских визави передать благодарность президенту США Дональду Трампу за содействие в организации контактов между Москвой и Киевом. Кроме того, президент России указал на достижение определенных результатов по Украине в гуманитарном отношении.