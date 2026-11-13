Кушнер анонсировал крупнейший обмен пленными между Москвой и Киевом

Зять американского лидера, переговорщик со стороны США по украинскому урегулированию Джаред Кушнер заявил, что ведется работа «над тем, что может стать крупнейшим обменом пленными за весь конфликт, потенциально способным воссоединить тысячи людей с их семьями». Об этом он написал в соцсети X.