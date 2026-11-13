Власти разрабатывают законопроект с иерархией традиционных ценностей

К примеру, эгоизм и альтруизм (или индивидуализм и коллективизм). Эти два полюса могут привести либо к эгоцентричности, либо к стадности, сказал Харичев. Синтезом между ними он назвал семью (или команду), именно семью люди считают в России главной ценностью. После этого чиновник стал рассуждать о поведении разных поколений людей. По его словам, все, что ограничивает потребности молодежи, вызывает у нее протест, поскольку она ориентирована на свободу и рост, и требование свободы является способом социализации для молодых людей. В первую очередь молодежь волнуют именно ее интересы. А вот к старости люди чаще становятся альтруистами, личные потребности волнуют меньше, считает Харичев. В середине же жизненного пути человек понимает, что его потребности значат столько же, сколько потребности его любимого человека, а потребности его детей – еще больше, поэтому у человека появляется чувство ответственности, размышлял чиновник. Поэтому в семье потребности человека уравновешиваются потребностями других людей, именно в семье человек удовлетворяет все свои социальные потребности. Схожая ситуация между спортсменами в одной команде.