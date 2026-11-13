Газета
MAX
Глобальные идеи
Бизнес
Экономика
Финансы
Инвестиции
Технологии
Медиа
Недвижимость
Политика
Общество
Менеджмент
Стиль жизни
Интервью
Мнения
Фотогалереи
ВЕДЫ
Правила торговли
Идеи управления
Город
Ведомости&
Аналитика
Капитал
Страна
Промышленность
Инновации и технологии
Техуспех
Здоровье
Спорт
Конференции
Вместе для дикой природы
Справочник компаний
Справочник персон
Туризм
Право
Наука
Как потратить
Устойчивое развитие
Форум
Премия Импульс
Ведомости Северо-Запад
Ведомости Юг
CNY Бирж.12,417+0,32%BRZL1 190-1,82%BLNG8,95+3,59%IMOEX2 505,95+0,64%RTSI951,35+0,25%RGBI112,01+0,13%RGBITR779,11+0,17%
Глобальные идеи
Бизнес
Экономика
Финансы
Инвестиции
Технологии
Медиа
Недвижимость
Политика
Общество
Менеджмент
Стиль жизни
Интервью
Мнения
Фотогалереи
Главная / Экономика /

Набиуллина подискутировала с депутатами о влиянии ЦБ на национальные цели

Парламентарии также озаботились ростом цен на жилье и тарифами монополий
Ксения Котченко
Максим Стулов / Ведомости
Максим Стулов / Ведомости

Только страна с низкой инфляцией может рассчитывать на умеренные ставки, устойчивую валюту и достаточные инвестиции в свое будущее, заявила председатель Банка России Эльвира Набиуллина в ходе представления доклада об «Основных направлениях единой денежно-кредитной политики на 2027–2029 годы» в Госдуме. Медленный рост цен обеспечит финансирование экономики через прибыль компаний, долгосрочные банковские кредиты и рынок капитала, добавила она. Председатель ЦБ также выступила против расширения льготных кредитов и указала на вклад Банка России в защиту интересов как населения, так и бизнеса.

Базовый прогноз «Основных направлений» предполагает постепенное ускорение экономического роста и последовательное, но аккуратное снижение ключевой ставки, напомнила Набиуллина. Нейтрального диапазона в 7,5–8,5% «ключ» достигнет в 2029 г. при условии постепенного снижения дефицита бюджета, сказала она.

Вы видите 9% этого материала
Подпишитесь, чтобы дочитать статью и получить полный доступ к другим закрытым материалам
Новости СМИ2
Отвлекает реклама?  С подпиской  вы не увидите её на сайте