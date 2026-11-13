Набиуллина подискутировала с депутатами о влиянии ЦБ на национальные цели

Набиуллина подискутировала с депутатами о влиянии ЦБ на национальные целиПарламентарии также озаботились ростом цен на жилье и тарифами монополий
Только страна с низкой инфляцией может рассчитывать на умеренные ставки, устойчивую валюту и достаточные инвестиции в свое будущее, заявила председатель Банка России Эльвира Набиуллина в ходе представления доклада об «Основных направлениях единой денежно-кредитной политики на 2027–2029 годы» в Госдуме. Медленный рост цен обеспечит финансирование экономики через прибыль компаний, долгосрочные банковские кредиты и рынок капитала, добавила она. Председатель ЦБ также выступила против расширения льготных кредитов и указала на вклад Банка России в защиту интересов как населения, так и бизнеса.
Базовый прогноз «Основных направлений» предполагает постепенное ускорение экономического роста и последовательное, но аккуратное снижение ключевой ставки, напомнила Набиуллина. Нейтрального диапазона в 7,5–8,5% «ключ» достигнет в 2029 г. при условии постепенного снижения дефицита бюджета, сказала она.