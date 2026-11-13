Союз пациентов направил Голиковой предложения по доступности новых лекарств

В апреле 2026 г. с той же просьбой ВСП обращался в Минздрав. Тогда министерство не поддержало предложения организации, и в проект ПГГ на 2027 г. не попали схемы лечения из клинических рекомендаций, одобренных в августе – ноябре 2026 г. Это касается, например, механизмов терапии рака желудка, предстательной железы, мочевого пузыря и др., а также препарата трастузумаб дерукстекан – для лечения рака молочной железы.