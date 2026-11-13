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Главная / Общество /

Союз пациентов направил Голиковой предложения по доступности новых лекарств

Ранее Минздрав отклонил их из-за рисков для устойчивости клиник и возможного роста социальной напряженности
Виктория Ларченко
Задержка внедрения препаратов откладывает возможность рациональнее использовать средства системы здравоохранения
Задержка внедрения препаратов откладывает возможность рациональнее использовать средства системы здравоохранения / Ведомости

Всероссийский союз пациентов (ВСП) обратился к вице-премьеру Татьяне Голиковой с просьбой решить проблему задержек доступа к новым лекарствам. Они связаны с несогласованностью сроков утверждения перечня жизненно необходимых и важнейших лекарственных препаратов (ЖНВЛП) и программы государственных гарантий (ПГГ), говорится в письме организации (есть у «Ведомостей»). Его получение подтвердили в правительстве РФ.

В апреле 2026 г. с той же просьбой ВСП обращался в Минздрав. Тогда министерство не поддержало предложения организации, и в проект ПГГ на 2027 г. не попали схемы лечения из клинических рекомендаций, одобренных в августе – ноябре 2026 г. Это касается, например, механизмов терапии рака желудка, предстательной железы, мочевого пузыря и др., а также препарата трастузумаб дерукстекан – для лечения рака молочной железы.

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