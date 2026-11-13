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Главная / Экономика /

Как бизнес оценивает предложения кабмина по доработке НК и проекта бюджета

Объем перераспределений соответствует практике последних трех лет, говорят эксперты
Анастасия Бойко
Ксения Котченко
Екатерина Штукина / POOL / ТАСС
Екатерина Штукина / POOL / ТАСС

Правительство одобрило ко второму чтению поправки в бюджетный пакет, сообщил Минфин. Кабмин предлагает перераспределить 8,7 трлн руб. на три года. В проекте поправок в Налоговый кодекс (НК), судя по пресс-релизу Минфина, правительство готово пойти на ряд послаблений по просьбе бизнеса, но ключевые его изменения сохранятся. Перед вторым чтением проект поправок должен обсудить и одобрить комитет по бюджету и налогам. Рассмотрение бюджетного пакета на пленарном заседании запланировано на 19 ноября.

Что поменяется в проекте бюджета

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