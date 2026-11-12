Mercedes-Benz заморозил инвестиции в производство в Германии
Автомобильная компания Mercedes-Benz решила заморозить все дальнейшие инвестиции в производство в Германии. Автоконцерн также допускает закрытие заводов в стране на фоне переговоров о сокращении расходов на персонал, сообщило агентство DPA.
Член правления Mercedes-Benz Михаэль Шибе заявил, что руководство компании приняло решение приостановить инвестиции в немецкие предприятия из-за высокой стоимости труда и отсутствия прогресса в переговорах с производственным советом и профсоюзом IG Metall.
По его словам, стоимость одного часа труда на производстве в Германии в отдельных случаях в пять раз выше, чем на предприятиях в Восточной Европе. Сопоставимая разница наблюдается и в административных подразделениях.
Член правления по персоналу Бритта Зеегер отметила, что компания стремится согласовать меры по сокращению расходов, которые будут эффективными и при этом социально приемлемыми. Однако скорого достижения договоренностей пока не ожидается.
В Германии сборочные заводы Mercedes-Benz расположены в Зиндельфингене, Раштатте и Бремене. Предприятия по производству компонентов находятся, в частности, в Штутгарте, Берлине, Гамбурге и Саксонии.
В конце сентября стало известно, что Mercedes-Benz пригрозил закрыть два завода, если сотрудники предприятий откажутся от сверхурочной работы. Кроме того, компания может урезать сотрудникам праздничные и рождественские бонусы, а также отменить специальные выплаты. В целом совет директоров автоконцерна стремится сэкономить до 800 млн евро на затратах в Германии.