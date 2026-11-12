Газета
MAX
Глобальные идеи
Бизнес
Экономика
Финансы
Инвестиции
Технологии
Медиа
Недвижимость
Политика
Общество
Менеджмент
Стиль жизни
Интервью
Мнения
Фотогалереи
ВЕДЫ
Правила торговли
Идеи управления
Город
Ведомости&
Аналитика
Капитал
Страна
Промышленность
Инновации и технологии
Техуспех
Здоровье
Спорт
Конференции
Вместе для дикой природы
Справочник компаний
Справочник персон
Туризм
Право
Наука
Как потратить
Устойчивое развитие
Форум
Премия Импульс
Ведомости Северо-Запад
Ведомости Юг
CNY Бирж.12,417+0,32%BRZL1 190-1,82%BLNG8,95+3,59%IMOEX2 508,22+0,73%RTSI952,2+0,34%RGBI111,97+0,1%RGBITR778,83+0,13%
Главная / Авто /

Mercedes-Benz заморозил инвестиции в производство в Германии

Татьяна Мозолевская
Алексей Орлов / Ведомости
Алексей Орлов / Ведомости

Автомобильная компания Mercedes-Benz решила заморозить все дальнейшие инвестиции в производство в Германии. Автоконцерн также допускает закрытие заводов в стране на фоне переговоров о сокращении расходов на персонал, сообщило агентство DPA.

Член правления Mercedes-Benz Михаэль Шибе заявил, что руководство компании приняло решение приостановить инвестиции в немецкие предприятия из-за высокой стоимости труда и отсутствия прогресса в переговорах с производственным советом и профсоюзом IG Metall.

По его словам, стоимость одного часа труда на производстве в Германии в отдельных случаях в пять раз выше, чем на предприятиях в Восточной Европе. Сопоставимая разница наблюдается и в административных подразделениях.

Член правления по персоналу Бритта Зеегер отметила, что компания стремится согласовать меры по сокращению расходов, которые будут эффективными и при этом социально приемлемыми. Однако скорого достижения договоренностей пока не ожидается.

В Германии сборочные заводы Mercedes-Benz расположены в Зиндельфингене, Раштатте и Бремене. Предприятия по производству компонентов находятся, в частности, в Штутгарте, Берлине, Гамбурге и Саксонии.

В конце сентября стало известно, что Mercedes-Benz пригрозил закрыть два завода, если сотрудники предприятий откажутся от сверхурочной работы. Кроме того, компания может урезать сотрудникам праздничные и рождественские бонусы, а также отменить специальные выплаты. В целом совет директоров автоконцерна стремится сэкономить до 800 млн евро на затратах в Германии.

Отвлекает реклама?  Подпишитесь,  чтобы скрыть её