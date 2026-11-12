Mercedes-Benz заморозил инвестиции в производство в Германии

В конце сентября стало известно, что Mercedes-Benz пригрозил закрыть два завода, если сотрудники предприятий откажутся от сверхурочной работы. Кроме того, компания может урезать сотрудникам праздничные и рождественские бонусы, а также отменить специальные выплаты. В целом совет директоров автоконцерна стремится сэкономить до 800 млн евро на затратах в Германии.