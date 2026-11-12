ЦБ повысил курс доллара до 82,98 рубля на 13 ноября
Официальный курс доллара на 13 ноября повышен на 32 коп. и составил 82,98 руб. против 82,66 руб. днем ранее. Такие значения приведены в данных о курсах валют, устанавливаемых Банком России.
Курс евро снизился на 36 коп. до 92,33 руб. Китайский юань подорожал на 1 коп. до 12,4 руб.
11 ноября Банк России повысил официальный курс доллара на 12 ноября на 11 коп. до 82,66 руб. Евро тогда подорожал до 92,69 руб., а юань – до 12,39 руб.
9 ноября регулятор установил курс доллара на 10 ноября на уровне 82,75 руб. Американская валюта прибавила 61,5 коп. по сравнению с предыдущим значением. Евро подорожал до 92,39 руб., а юань – до 12,42 руб.