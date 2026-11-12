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«Черноголовка» рассматривает возможность продажи печенья в Афганистане

Максим Цуланов
Илья Лакстыгал
Евгений Разумный / Ведомости
Евгений Разумный / Ведомости

Российский производитель продуктов питания «Черноголовка» рассматривает возможность продажи своих кондитерских изделий в Афганистане. Об этом сообщил председатель Делового совета по сотрудничеству с Афганистаном при Торгово-промышленной палате России Дмитрий Антонов, передает корреспондент «Ведомостей».

«Наша известная компания «Черноголовка» рассматривает возможность продажи в Афганистане своих кондитерских изделий, в частности печенья», – сказал он.

Антонов отметил, что почти половина представителей в делегации – из компаний аграрного сектора. Он считает, что это отражает мировую тенденцию, когда Россия стала «мировой житницей».

12 ноября в Кабуле прошли переговоры российской делегации с правительством Афганистана в государственной резиденции Арг. Российскую делегацию возглавляет вице-премьер Алексей Оверчук. Он сообщил, что товарооборот России и Афганистана за январь – август 2026 г. увеличился более чем вдвое по сравнению с аналогичным периодом прошлого года и превысил $349 млн.

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