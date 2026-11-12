«Черноголовка» рассматривает возможность продажи печенья в Афганистане

12 ноября в Кабуле прошли переговоры российской делегации с правительством Афганистана в государственной резиденции Арг. Российскую делегацию возглавляет вице-премьер Алексей Оверчук. Он сообщил, что товарооборот России и Афганистана за январь – август 2026 г. увеличился более чем вдвое по сравнению с аналогичным периодом прошлого года и превысил $349 млн.