«Шереметьево» одобрило продажу 75% «Библио-Глобуса» структурам РВБ

К октябрю 2026 г. выяснилось, что Fun&Sun не смог удержать эту программу. Azur Air по запросу Fun&Sun полностью отменил зимнюю полетную программу в Паттайю из 10 городов, а также сократил часть рейсов на Пхукет. После чего Azur Air снова начал выполнять рейсы под заказ Anex Tour: турагенты обнаружили в системе бронирования Anex туры в Паттайю на рейсах Azur Air начиная с января 2027 г. Anex Tour и «Интурист» стали новыми заказчиками программы на Пхукет, и общий объем перевозки в Таиланд на самолётах Azur Air даже увеличился по сравнению с тем, что было до сокращения.