«Шереметьево» одобрило продажу 75% «Библио-Глобуса» структурам РВБ

«Шереметьево» одобрило продажу 75% «Библио-Глобуса» структурам РВБМаркетплейс расширяет туристическое направление через стратегическое партнерство
Совет директоров аэропорта «Шереметьево» на неделе с 9 ноября одобрил сделку по продаже принадлежащих ему 75% туроператора «Библио-Глобус» структуре, близкой к группе Wildberries & Russ (РВБ). Об этом «Ведомостям» рассказали два источника, знакомые с ходом переговоров.
Сумма сделки и сроки ее закрытия собеседникам неизвестны. По словам одного из них, сделка может быть структурирована по модели стратегического партнерства – аналогично тому, как Wildberries развивает туристическое направление с Fun&Sun.
По мнению одного из источников РБК, цена сделки составит около 40 млрд руб. с условием отлагательного платежа – пакет будет оплачен за счет будущей прибыли «Библио-Глобуса».
Wildberries развивает туристическое направление через стратегическое партнерство с туроператором Fun&Sun. Соглашение о таком партнерстве стороны заключили в сентябре 2025 г. Владелец Fun&Sun Тарас Демура при этом сохранил 100% туроператора, а в июне 2026 г. возглавил WB Travel. Как отмечал Демура в интервью РБК в июне 2026 г., модель партнерства позволяет эффективно пользоваться активами без обязательного владения ими.
Представители структуры Wildberries, развивающей туристическое направление, уже работают в «Библио-Глобусе» в составе действующей управленческой команды, говорит источник, знакомый с ходом сделки. В октябре 2026 г. в Fun&Sun произошли кадровые перестановки: коммерческим директором туроператора был назначен Ринат Асматуллов – бывший генеральный директор «Библио-Глобуса» в 2021-2022 гг. Собеседник связывает это назначение с подготовкой Wildberries к более глубокой интеграции с «Библио-Глобусом».
Переговоры о продаже 75% «Библио-Глобуса» начались еще летом, сообщал РБК со ссылкой на источники. Сделка связана с планами «Шереметьево» участвовать в приватизации госпакета аэропорта (30,43%). В августе президент Владимир Путин подписал указ об исключении «Международного аэропорта Шереметьево» из списка стратегических предприятий, что открыло возможность приватизации с сохранением «золотой акции».
В числе ключевых активов «Библио-Глобуса» – долгосрочный контракт с группой «Аэрофлот» на выкуп блоков мест – фиксированного количества кресел на рейсах авиакомпании, указывает источник. В ноябре 2024 г. туроператор выиграл тендер на 12,48 млн мест на рейсах группы «Аэрофлот» сроком до 25 марта 2028 г. стоимостью 91,9 млрд руб. в год. Из них 75% – международные рейсы, 25% – внутренние. Приоритетными зарубежными направлениями являются Турция, Египет и ОАЭ, на внутренних – Сочи.
В марте 2026 г. структура Wildberries & Russ направляла предложения о покупке нескольким российским авиакомпаниям, в том числе чартерным перевозчикам Nordwind и Azur Air, писал «Коммерсантъ». Интерес к Azur Air собеседники издания объясняли партнерством структуры РВБ с туроператором Fun&Sun. Наличие собственного перевозчика позволило бы туроператору покупать блоки мест с минимальной наценкой. Источники газеты при этом отмечали, что стороны не достигли консенсуса по цене, а сама Azur Air опровергла информацию о переговорах.
При этом летняя полетная программа Azur Air в Анталью почти на 99% была сформирована под Fun&Sun, тогда как раньше доли Anex Tour и Fun&Sun были сопоставимы и составляли примерно по 40% кресел («Ведомости» писали об этом 29 апреля).
К октябрю 2026 г. выяснилось, что Fun&Sun не смог удержать эту программу. Azur Air по запросу Fun&Sun полностью отменил зимнюю полетную программу в Паттайю из 10 городов, а также сократил часть рейсов на Пхукет. После чего Azur Air снова начал выполнять рейсы под заказ Anex Tour: турагенты обнаружили в системе бронирования Anex туры в Паттайю на рейсах Azur Air начиная с января 2027 г. Anex Tour и «Интурист» стали новыми заказчиками программы на Пхукет, и общий объем перевозки в Таиланд на самолётах Azur Air даже увеличился по сравнению с тем, что было до сокращения.