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Путин: для России линия разграничения с Украиной проходит по госгранице

Антон Потоков

Россия рассматривает государственную границу как единственную линию разграничения с Украиной. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин, комментируя возможное создание так называемых серых зон.

«Для России есть только одна линия разграничения с Украиной – линия госграницы», – подчеркнул глава государства.

Путин добавил, что российской стороне известно об обсуждении украинскими представителями вопроса о «серых зонах».

11 ноября американский переговорщик Джаред Кушнер заявил, что территориальный вопрос остается наиболее сложной частью урегулирования конфликта на Украине. По его словам, соглашение о послевоенной безопасности невозможно заключить без достижения договоренностей по территориям.

В тот же день помощник президента РФ Владимир Мединский сообщил, что Россия исключает возможность территориальных обменов с Украиной. Он подчеркнул, что Москва намерена вернуть все территории, которые считает своими.

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