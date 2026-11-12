Путин: для России линия разграничения с Украиной проходит по госгранице
Россия рассматривает государственную границу как единственную линию разграничения с Украиной. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин, комментируя возможное создание так называемых серых зон.
«Для России есть только одна линия разграничения с Украиной – линия госграницы», – подчеркнул глава государства.
Путин добавил, что российской стороне известно об обсуждении украинскими представителями вопроса о «серых зонах».
11 ноября американский переговорщик Джаред Кушнер заявил, что территориальный вопрос остается наиболее сложной частью урегулирования конфликта на Украине. По его словам, соглашение о послевоенной безопасности невозможно заключить без достижения договоренностей по территориям.
В тот же день помощник президента РФ Владимир Мединский сообщил, что Россия исключает возможность территориальных обменов с Украиной. Он подчеркнул, что Москва намерена вернуть все территории, которые считает своими.