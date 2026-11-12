Путин: РФ потребуется пять суток на разминирование Константиновки

3 июля российскому президенту доложили о взятии Константиновки во время посещения им одного из пунктов объединенной группировки российских войск в зоне спецоперации. Бои за город велись с осени 2025 г. После взятия Константиновки президент Украины Владимир Зеленский заявил, что готов встретиться с президентом РФ в этом городе.