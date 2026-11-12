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Путин: РФ потребуется пять суток на разминирование Константиновки

Ксения Наумчик
Министерство обороны
Министерство обороны

России понадобится около пяти суток, чтобы разминировать территорию в районе Константиновки в Донецкой Народной Республике (ДНР). Об этом заявил президент РФ Владимир Путин на встрече со спецпосланником президента США Стивом Уиткоффом и зятем американского лидера Джаредом Кушнером.

Глава российского государства также отметил, что украинская сторона, если считает Константиновку находящейся под ее контролем, должна самостоятельно обеспечить безопасность со своей стороны.

В ходе встречи президент также предложил организовать гуманитарную миссию из Константиновки по примеру операции, проведенной в Алешках Херсонской области. 

Путин 4 июля поручал обеспечить эвакуацию мирных жителей из Константиновки. В ходе совещания с военным командованием в начале июля Путин обратил внимание на то, что в городе остаются гражданские лица, и потребовал принять необходимые меры для их вывоза.

3 июля российскому президенту доложили о взятии Константиновки во время посещения им одного из пунктов объединенной группировки российских войск в зоне спецоперации. Бои за город велись с осени 2025 г. После взятия Константиновки президент Украины Владимир Зеленский заявил, что готов встретиться с президентом РФ в этом городе.

27 июля глава ДНР Денис Пушилин говорил, что российские военные проводят уничтожение остаточных группировок ВСУ восточнее Константиновки. Он подчеркнул, что подобные действия позволят развивать наступление на дружковско-краматорском направлении с нескольких сторон.

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