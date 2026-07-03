ВС России взяли Константиновку в ДНР

После взятия Константиновки перед российскими войсками стоят задачи по завершению освобождения Донбасса, отмечает военный эксперт Борис Рожин. До окраин Славянска и Краматорска остается менее 10 км. В Красном Лимане большая часть города уже под контролем ВС России, идет зачистка, организованная оборона противника сохраняется лишь в южной части. До окраин Доброполья несколько километров, там уже отмечались российские диверсионно-разведывательные группы. В Белицком идут бои, контроль над городскими кварталами составляет около 30%. В Святогорске бои продолжаются, российские силы контролируют примерно 15–20% города на севере и западе. До окраин Дружковки осталось несколько километров, уже начались бои за Алексеево-Дружковку.