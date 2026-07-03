ВС России взяли Константиновку в ДНР

ВС России взяли Константиновку в ДНРОб установлении полного контроля над городом президенту доложили военные
ВС РФ полностью освободили Константиновку в Донецкой народной республике. Об этом в ходе брифинга сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
По его словам, о завершении операции президенту Владимиру Путину доложили во время посещения им одного из пунктов объединенной группировки российских войск в зоне спецоперации.
«Главная новость – полностью взята Константиновка. Это, по словам президента, первый, но очень важный этап во взятии важного, уже Славянско-Краматорского узла обороны ВСУ», – сказал Песков.
Представитель Кремля подчеркнул, что украинские войска превратили город в укрепрайон, который ВСУ считали практически неприступным. «Но, благодаря героизму наших военных, теперь он полностью освобожден», – сказал он.
Песков также сообщил, что на месте Путин заслушал доклад командующего группировкой войск «Юг» Сергея Медведева о ходе наступления на этом направлении. Кроме того, командиры штурмовых подразделений по видеосвязи из центра Константиновки доложили президенту о текущей обстановке в городе. Во время совещания глава государства попросил показать ему изображение города с разведывательных беспилотников.
Путин на совещании с военными также обратил внимание на то, что надо сделать все возможное и необходимое для эвакуации мирных жителей, остающихся в Константиновке.
«Подводя итоги совещания, президент, верховный главнокомандующий, сказал следующее: чем больше противник будет наносить ударов по объектам нашей инфраструктуры, тем больше нам придется делать зону безопасности», – пояснил Песков.
Путин на совещании с военными напомнил, что российские войска за последнее время полностью завершили освобождение Луганской народной республики. По его словам, сейчас продолжаются боевые действия по уничтожению формирований ВСУ на территории ДНР, а также Запорожской и Херсонской областей. Глава государства также сообщил, что в плановом порядке продолжается создание зоны безопасности в приграничных районах Харьковской, Сумской и Днепропетровской областей Украины.
«С начала этого года российскими войсками освобождено 133 населенных пункта и взято под контроль более 3000 кв. км нашей земли в Донбассе и Новороссии», – сказал Путин.
Кадры из освобожденного города показало Минобороны. На них запечатлены видеозаписи с беспилотников, на которых российские бойцы демонстрируют флаги РФ в разных кварталах.
После взятия Константиновки перед российскими войсками стоят задачи по завершению освобождения Донбасса, отмечает военный эксперт Борис Рожин. До окраин Славянска и Краматорска остается менее 10 км. В Красном Лимане большая часть города уже под контролем ВС России, идет зачистка, организованная оборона противника сохраняется лишь в южной части. До окраин Доброполья несколько километров, там уже отмечались российские диверсионно-разведывательные группы. В Белицком идут бои, контроль над городскими кварталами составляет около 30%. В Святогорске бои продолжаются, российские силы контролируют примерно 15–20% города на севере и западе. До окраин Дружковки осталось несколько километров, уже начались бои за Алексеево-Дружковку.
23 июня Путин на встрече с выпускниками высших военно-учебных заведений заявлял, что российские военные почти полностью взяли под контроль город. «Наши вот ребята сейчас добирают практически Константиновку», – пояснял президент.
3 июля в сводке Минобороны сообщалось, что в течение недели штурмовые подразделения группировки войск «Юг» проводили зачистку города от разрозненных формирований ВСУ. В тот же день ведомство также заявило об установлении контроля над селом Александровка в Днепропетровской области.
Кроме того, 2 июля Минобороны сообщило о взятии под контроль Пискуновки в ДНР. Днем раньше ведомство заявляло о переходе под контроль российских войск села Украинское в Харьковской области и Копани в Запорожской области. 30 июня министерство также сообщало о взятии Малиновки в ДНР, а также населенных пунктов Лесное и Ровное в Запорожской области