Главные заявления Путина об угрозах войны со стороны НАТО и роли армии

Схему действий он описал так: «Вначале создают угрозы для нашей страны, вынуждают нас предпринимать действия, необходимые для самообороны и самозащиты, а затем тут же обвиняют нас во всех смертных грехах для обоснования продолжения своей агрессивной политики». Президент напомнил, что аналогичным образом Запад и гитлеровская Германия пытались обвинить СССР в агрессии после вероломного нападения 22 июня 1941 г.