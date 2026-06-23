Главные заявления Путина об угрозах войны со стороны НАТО и роли армии

Главные заявления Путина об угрозах войны со стороны НАТО и роли армииПрезидент выступил в Кремля перед выпускниками военных вузов
- О международной обстановке и угрозах со стороны НАТО
- О развитии вооружений и их испытании на фронте
- О роли офицерского корпуса
- Задачи для силовых структур
Президент Владимир Путин в Георгиевском зале Большого Кремлевского дворца выступил перед выпускниками военных академий и вузов силовых структур. Он заявил об открытой подготовке стран НАТО к войне с Россией, сообщил об апробации в боевых условиях более тысячи образцов оружия и техники, а также обозначил роль офицерского корпуса как главной составляющей успеха в специальной военной операции. «Ведомости» собрали основные тезисы.
О международной обстановке и угрозах со стороны НАТО
Путин охарактеризовал современную международную ситуацию как далекую от стабильной. Он указал, что страны НАТО перешли от поддержки Киева к открытым заявлениям о подготовке к войне с Россией и наращивают военные бюджеты. По его словам, Запад использует лживые утверждения о якобы российской военной угрозе для обоснования милитаризации.
Схему действий он описал так: «Вначале создают угрозы для нашей страны, вынуждают нас предпринимать действия, необходимые для самообороны и самозащиты, а затем тут же обвиняют нас во всех смертных грехах для обоснования продолжения своей агрессивной политики». Президент напомнил, что аналогичным образом Запад и гитлеровская Германия пытались обвинить СССР в агрессии после вероломного нападения 22 июня 1941 г.
Путин подчеркнул, что Россия выступает за равную и неделимую безопасность для всех, но готова отвечать на любые угрозы.
О развитии вооружений и их испытании на фронте
Глава государства сообщил, что с началом специальной военной операции произошло развитие многих видов вооружений. По его данным, в минувшем году апробацию в боевых условиях прошли более тысячи образцов оружия и техники. Среди них:
беспилотные летательные аппараты с усовершенствованной системой наведения,
барражирующие боеприпасы,
робототехнические комплексы.
«При этом налажен оперативный обмен информацией между войсками на передовой и оборонными предприятиями. Созданные каналы обратной связи позволяют собирать данные об эффективности оружия и техники, учитывать оценки военнослужащих, которые применяют их на поле боя», – отметил Путин.
Все это делается на собственной научно-технологической базе.
О роли офицерского корпуса
Никакие достижения в производстве вооружений не заменят мужество и профессионализм воинов, подчеркнул президент. Главной составляющей успеха в боевых действиях он назвал воинские коллективы, руководящей и направляющей силой которых остаются офицеры.
Путин процитировал Петра Первого: «В ней всякий офицер, как душа в теле человека». Он пообещал и дальше повышать авторитет и социальный статус офицерского корпуса как основы вооруженных сил.
Задачи для силовых структур
Президент также обозначил приоритеты для выпускников ФСБ, МВД, Росгвардии, МЧС, ФСО, Следственного комитета и ФСИН. Среди них:
борьба с терроризмом,
коррупцией и криминалом,
обеспечение законности и общественного порядка,
защита прав граждан.
Он призвал продолжать помогать воинам в зоне специальной военной операции и содействовать укреплению безопасности в освобожденных исторических регионах.