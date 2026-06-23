Путин: на Западе открыто говорят о подготовке к войне с Россией

В качестве примера такой политики он привел нападение Германии на Советский Союз 22 июня 1941 г. «Гитлеровская Германия пытались обвинить СССР и Сталина в агрессии против, как мы сегодня говорим, «коллективного Запада». Удивительно, но до сих пор это рассматривается в квазинаучных кругах», – напомнил Путин.