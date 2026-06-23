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Главная / Политика /

Путин: на Западе открыто говорят о подготовке к войне с Россией

Ведомости

Страны НАТО открыто говорят, что готовятся к войне с Россией, увеличивая расходы на армию и вооружения. Об этом заявил президент России Владимир Путин, сообщает сайт Кремля.

Путин на встрече с выпускниками военных вузов заявил, что страны НАТО перешли от поддержки Киева, который, по его словам, пришел к власти незаконно вооруженным путем в результате государственного переворота, к открытой подготовке к войне с Россией и наращиванию военных и наступательных бюджетов.

Президент подчеркнул, что для обоснования подобных затрат и радикальной милитаризации своих государств руководители стран НАТО и Евросоюза используют лживые заявления о якобы российской военной угрозе.

«Сначала создают угрозы для нашей страны, вынуждают нас предпринимать действия, необходимые для самообороны и самозащиты, а затем тут же обвиняют нас во всех смертных грехах», – обрисовал президент схему действия стран Запада.

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Политика / Международные отношения

В качестве примера такой политики он привел нападение Германии на Советский Союз 22 июня 1941 г. «Гитлеровская Германия пытались обвинить СССР и Сталина в агрессии против, как мы сегодня говорим, «коллективного Запада». Удивительно, но до сих пор это рассматривается в квазинаучных кругах», – напомнил Путин.

31 мая государственный секретарь Совета безопасности Белоруссии Александр Вольфович заявил, что Запад открыто готовится к войне, заложив в стратегические документы начало конфликта на 2030 г. 27 мая The Economist сообщил со ссылкой на источники в украинских государственных структурах, что президент Украины Владимир Зеленский отдал приказ готовить страну к продолжению боевых действий в течение ближайших двух-трех лет.

23 июня помощник президента России Юрий Ушаков в ходе выступления на международном научно-экспертном форуме «Примаковские чтения» заявил, что борьба между формирующимся многополярным мироустройством и западной моделью международных отношений, основанной на собственных правилах, будет нарастать.

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