CNY Бирж.10,487+0,17%UTAR10,16+0,4%MGTS1 286-3,74%IMOEX2 580,220%RTSI1 134,170%RGBI118,85-0,03%RGBITR781,63+0,01%
Главная / Политика /

The Economist: Зеленский поручил готовиться к еще двум – трем годам боев

Президент Украины Владимир Зеленский отдал приказ готовить страну к продолжению боевых действий в течение ближайших двух – трех лет. Об этом сообщил The Economist со ссылкой на источники в украинских государственных структурах.

В публикации отмечается, что, по мнению некоторых украинских чиновников, страна сможет сохранить устойчивость в условиях затяжного конфликта, однако длительное противостояние может иметь внутренние последствия, включая усиление милитаризации и невозможность бороться с коррупцией в военной сфере.

13 мая пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что до начала мирных переговоров по Украине ВСУ должны вывести военных с территории российских регионов. Сами переговоры неизбежно окажутся сложными, подчеркнул пресс-секретарь.

В июне 2024 г. на встрече с руководством МИД РФ Владимир Путин назвал условия для прекращения огня: вывод украинских войск из ДНР, ЛНР, а также Херсонской и Запорожской областей, признание новых регионов территориями России, снятие санкций и нейтральный статус Украины.

В марте 2026 г. Песков указывал, что трехсторонние переговоры с участием США поставлены на паузу. В конце апреля Россия предложила перемирие на День Победы, а позже стороны согласовали прекращение огня на 9–11 мая. 9 мая Путин заявил, что конфликт на Украине близится к завершению.

