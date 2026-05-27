The Economist: Зеленский поручил готовиться к еще двум – трем годам боев
Президент Украины Владимир Зеленский отдал приказ готовить страну к продолжению боевых действий в течение ближайших двух – трех лет. Об этом сообщил The Economist со ссылкой на источники в украинских государственных структурах.
В публикации отмечается, что, по мнению некоторых украинских чиновников, страна сможет сохранить устойчивость в условиях затяжного конфликта, однако длительное противостояние может иметь внутренние последствия, включая усиление милитаризации и невозможность бороться с коррупцией в военной сфере.
13 мая пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что до начала мирных переговоров по Украине ВСУ должны вывести военных с территории российских регионов. Сами переговоры неизбежно окажутся сложными, подчеркнул пресс-секретарь.
В июне 2024 г. на встрече с руководством МИД РФ Владимир Путин назвал условия для прекращения огня: вывод украинских войск из ДНР, ЛНР, а также Херсонской и Запорожской областей, признание новых регионов территориями России, снятие санкций и нейтральный статус Украины.
В марте 2026 г. Песков указывал, что трехсторонние переговоры с участием США поставлены на паузу. В конце апреля Россия предложила перемирие на День Победы, а позже стороны согласовали прекращение огня на 9–11 мая. 9 мая Путин заявил, что конфликт на Украине близится к завершению.