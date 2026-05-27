The Economist: Зеленский поручил готовиться к еще двум – трем годам боев

В марте 2026 г. Песков указывал, что трехсторонние переговоры с участием США поставлены на паузу. В конце апреля Россия предложила перемирие на День Победы, а позже стороны согласовали прекращение огня на 9–11 мая. 9 мая Путин заявил, что конфликт на Украине близится к завершению.