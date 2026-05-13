Песков: для мира Украина должна вывести войска из регионов России

«Для того чтобы наступило прекращение огня и открылся коридор к полноформатным мирным переговорам, как об этом уже говорил президент в июне уже позапрошлого года, выступая перед руководящим составом Министерства иностранных дел Российской Федерации, президент Зеленский должен отдать приказ вооруженным силам Украины прекратить огонь и покинуть территорию Донбасса, покинуть территорию российских регионов», – сказал Песков.