Песков: для мира Украина должна вывести войска из регионов России

Песков: для мира Украина должна вывести войска из регионов РоссииОн посоветовал перечитать заявление Путина в МИДе
Для мирных переговоров по Украине ВСУ должны уйти из Донбасса и покинуть территорию российских регионов. Об этом в ходе брифинга заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
«Для того чтобы наступило прекращение огня и открылся коридор к полноформатным мирным переговорам, как об этом уже говорил президент в июне уже позапрошлого года, выступая перед руководящим составом Министерства иностранных дел Российской Федерации, президент Зеленский должен отдать приказ вооруженным силам Украины прекратить огонь и покинуть территорию Донбасса, покинуть территорию российских регионов», – сказал Песков.
После этого наступит прекращение огня, и стороны смогут заняться переговорами, которые неизбежно окажутся сложными, подчеркнул пресс-секретарь.
Представитель Кремля добавил, что Москва сохраняет постоянный диалог с США через имеющиеся каналы. Поскольку американская сторона выполняет роль посредника, через нее происходит и обмен информацией с украинской стороной.
На уточняющий вопрос журналиста, входят ли в число российских регионов Запорожская и Херсонская области, Песков ответил коротко: «Я рекомендую вам перечитать заявление президента Путина в Министерстве иностранных дел».
В июне 2024 г. на встрече с руководством МИД РФ Владимир Путин назвал условия для прекращения огня: вывод украинских войск из ДНР, ЛНР, а также Херсонской и Запорожской областей, признание новых регионов территориями России, снятие санкций и нейтральный статус Украины.
В марте 2026 г. Песков указывал, что трехсторонние переговоры с участием США поставлены на паузу. В конце апреля Россия предложила перемирие на День Победы, а позже стороны согласовали прекращение огня на 9–11 мая. 9 мая Путин заявил, что конфликт на Украине близится к завершению.