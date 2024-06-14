О чем говорил Путин на встрече с руководством МИД России. Главное

С началом спецоперации 24 февраля 2022 г. была обозначена ее цель – защитить людей в Донбассе, восстановить мир, провести демилитаризацию и денацификацию Украины и тем самым отвести угрозу от РФ и восстановить баланс в сфере безопасности в Европе. Приоритетом ставилось достижение указанных целей дипломатическими методами. Россия пошла на переговоры в Белорусси и в Турции. Российские соединения в это время стояли у Киева. При этом никакого политического решения о штурме трехмиллионного города не было. По словам президента, это была «операция по принуждению украинского режима к миру». В результате действительно удалось выйти на договоренности, которые устраивали и Москву, и Киев. Они были парафированы в Стамбуле главой украинской переговорной делегации.