О чем говорил Путин на встрече с руководством МИД России. Главное

О чем говорил Путин на встрече с руководством МИД России. ГлавноеПрезидент озвучил условия начала переговоров по Украине
Мир стремительно меняется – как прежде уже не будет ни в глобальной политике, ни в экономике, ни в технологической конкуренции. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин на встрече с руководством МИД РФ.
Начиная свое выступление, Путин предупредил, что намерен дать оценку текущей обстановке в глобальных и региональных делах, а также поставить перед МИДом соответствующие задачи. Президент пообещал, что все они будут подчинены главной цели – созданию условий для устойчивого развития страны, обеспечения ее безопасности и повышения благосостояния российских семей. Эта работа требует увеличения концентрации усилий, инициативы и настойчивости в условиях стремительно меняющейся мировой ситуации.
Многополярный мир
По словам президента, все больше государств стремятся к укреплению суверенитета, самодостаточности, национальной и культурной идентичности. На первый план выходят страны глобального Юга, Востока, растет роль Африки и Латинской Америки.
«Мы всегда, еще с советских времен говорили о важности этих регионов мира, но сегодня динамика совсем другая – это становится заметно», – уверен Путин.
Президент считает, что контуры многополярного мироустройства формируются на основе новой политической экономической реальности. Этот процесс отражает культурно-цивилизационное многообразие, которое, несмотря на все попытки искусственной унификации, органически присуще человеку, что внушает оптимизм.
Образ многополярного будущего, утверждает российский лидер, созвучен со стремлениями абсолютного большинства стран мира – об этом можно судить по растущему интересу к работе БРИКС. Потенциал БРИКС, по мнению Путина, позволит ему со временем стать одним из стержневых регулирующих институтов многополярного миропорядка.
Путин поручил правительству и МИДу продолжить диалог с партнерами, чтобы выйти на казанский саммит БРИКС с набором уже согласованных решений, которые зададут вектор сотрудничества в политике и безопасности, экономике и финансах, науке, культуре, спорте и гуманитарных связях.
Система неделимой безопасности
Россия заинтересована, чтобы в ООН получил развитие диалог по созданию системы неделимой безопасности. Путин напомнил, что в конце XX в., после окончания острой военно-идеологической конфронтации, у мирового сообщества был уникальный шанс построить надежный, справедливый порядок в области безопасности. Но западные державы во главе с США сочли, что они победили в холодной войне и вправе самостоятельно определять, как следует обустроить мир. Это привело к бесконтрольному расширению НАТО. Попытки РФ договориться о европейской безопасности остались без ответа.
За заявлениями НАТО, что альянс теперь будет заниматься вопросами безопасности, стоит попытка усилить давление на те страны, развитие которых он собирается сдерживать, в том числе на Россию.
«Призывы нанести стратегическое поражение России, обладающей крупнейшим арсеналом ядерного оружия, демонстрируют запредельный авантюризм западных политиков: они либо не понимают масштаба угрозы, которую сами порождают, либо попросту одержимы верой в собственную исключительность», - заявил Путин, добавив, что система евроатлантической безопасности терпит крах.
В связи с этим мировым государствам требуется проработать свои варианты обеспечения безопасности в Евразии. Важно исходить из того, что будущая архитектура безопасности должна быть открыта для всех евразийских стран, которые пожелают принять участие в ее создании.
«Если Европа хочет сохранить себя в качестве одного из самостоятельных центров мирового развития и культурно-цивилизационных полюсов планеты, ей, безусловно, нужно быть в хороших, добрых отношениях с Россией», – подчеркнул Путин, добавив, что РФ к этому готова.
Для продвижения идеи системы евразийской безопасности, считает глава государства, нужно активизировать диалог между уже работающими в Евразии многосторонними организациями. Путин считает, что настало время начать широкое обсуждение новой системы двухсторонних и многосторонних гарантий коллективной безопасности в Евразии. В перспективе нужно говорить о постепенном сворачивании военного присутствия внешних держав в Евразийском регионе.
«Понимаем, безусловно, что в нынешней ситуации этот тезис может показаться нереалистичным. Однако сейчас, но если мы выстроим надежную систему безопасности в будущем, в таком присутствии вне региональных военных контингентов просто не будет необходимости», – добавил Путин.
Страны Запада заморозили российские активы и валютные резервы и теперь думают над тем, как их присвоить. Путин назвал это воровством, разрушающим собственную систему. Теперь всем странам и компаниям с суверенным фондом становится очевидно, что их активы и резервы далеко не в безопасности как в юридическом, так и в экономическом смысле: следующими в очереди на экспроприацию со стороны США и Запада могут быть кто угодно. Недоверие к финансовой системе, основанной на западных резервных валютах, уже растет.
Путин поручил максимально содействовать международным договоренностям по этим процессам по линии МИДа. Тем самым новый импульс должно получить создание большого евразийского партнерства, которое, по сути, может стать социально-экономическим базисом новой системы неделимой безопасности в Европе.
«Смысл наших предложений – сформировать такую систему, в рамках которой все государства были бы уверены в собственной безопасности. Тогда мы, кстати, сможем по-другому, действительно конструктивно подойти и к решению многочисленных конфликтов, которые существуют сегодня», – пояснил Путин.
Украинский кризис
Кризис на Украине – это не конфликт между двух государствами, это прямой результат мирового и европейского развития конца XX - начала XXI вв., «той агрессивной, бесцеремонной и абсолютно авантюрной политики, которую Запад проводил и проводит все эти годы», задолго до спецоперации. Западные элиты взяли курс на геополитическую перестройку мира, в который не вписываются сильные, суверенные и самодостаточные государства, – отсюда политика сдерживания России. Они пытались превратить в свой плацдарм и Украину, сделать ее «антиРоссией». Этому мешал юго-восток Украины, сохраняющий тесные отношения с РФ.
В этой ситуации Россия, по словам Путина, не могла оставить без защиты крымчан и севастопольцев – они сделали свой выбор в марте 2014 г., затем состоялись референдумы о статусе Донецкой и Луганской народных республик – они имели на это полное право. Киев же полностью проигнорировал выбор людей и «развязал полномасштабную войну против новых независимых государств, народных республик Донбасса с использованием авиации, артиллерии, танков». В 2015 г. были заключены минские соглашения, но Киев и не планировал их выполнять – он просто пытался выиграть время для наращивания своего потенциала, продолжая атаковать Донбасс. В начале 2022 г. минский процесс был окончательно похоронен – крупная группировка ВСУ готовилась начать новое наступление на Луганск и Донецк.
«Мы обязаны были предотвратить этот катастрофу, защитить людей. Другого решения принять не могли», – заверил президент.
Переговоры в Стамбуле
С началом спецоперации 24 февраля 2022 г. была обозначена ее цель – защитить людей в Донбассе, восстановить мир, провести демилитаризацию и денацификацию Украины и тем самым отвести угрозу от РФ и восстановить баланс в сфере безопасности в Европе. Приоритетом ставилось достижение указанных целей дипломатическими методами. Россия пошла на переговоры в Белорусси и в Турции. Российские соединения в это время стояли у Киева. При этом никакого политического решения о штурме трехмиллионного города не было. По словам президента, это была «операция по принуждению украинского режима к миру». В результате действительно удалось выйти на договоренности, которые устраивали и Москву, и Киев. Они были парафированы в Стамбуле главой украинской переговорной делегации.
В частности, предполагалось, что будет принят украинский закон о запрете нацистской идеологии и любых ее проявлений. Кроме того, Украина в обмен на международные гарантии безопасности ограничивала бы размер своих вооруженных сил, принимала обязательства не вступать в военные союзы, не разрешать у себя иностранные военные базы, не размещать их контингенты, не проводить военные учения на своей территории. 29 марта 2022 г. Россия отвела свои войска от Киева, чтобы Украина не была вынуждена подписывать договор «с пистолетом у виска».
«На следующий день после отвода российских войск от Киева руководство Украины приостановило свое участие в переговорном процессе, устроив известную провокацию в Буче, и отказалось от подготовленного варианта договоренности», – объяснил Путин.
Теперь положение дел в корне изменилось, подчеркнул глава государства. Новые регионы вошли в состав России, а речи о нарушении государственного единства РФ быть не может. Запад продолжает затягивать украинский кризис, направляя новые партии боеприпасов и оружия. Некоторые европейские политики заговорили о возможности размещения на Украине своих регулярных войск. С окончанием президентского срока Владимира Зеленского власть на Украине «узурпирована и удерживается незаконным путем».
Швейцарский саммит
Проведение в Швейцарии международной конференции высокого уровня по вопросам мира на Украине – еще одна уловка, чтобы отвлечь всеобщее внимание, поменять местами причину и следствие украинского кризиса, пустить дискуссию по ложному следу и обозначить видимость легитимности действующей исполнительной власти на Украине, считает Путин. Фундаментальные вопросы там обсуждать не собираются.
«Без участия России, без честного и ответственного диалога с нами выйти на мирное решение на Украине и в целом по глобальной европейской безопасности невозможно», – подчеркнул Путин, напомнив, что Россия готова в переговорам.
Условия прекращения огня
Как только Киев согласится на полный вывод своих войск из ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областей и реально начнет этот процесс, Россия готова немедленно приступить к переговорам.
Принципиальная позиция России – нейтральный, внеблоковый, безъядерный статус Украины. Ее демилитаризация и денацификация. Безусловно, на Украине должны быть в полной мере обеспечены права, свободы и интересы русскоязычных граждан.
Признание новых территориальных реалий – статус Крыма, Севастополя, Донецкой, Луганской народных республик, Херсонской и Запорожской областей как субъектов Российской Федерации. В дальнейшем все эти базовые, принципиальные положения должны быть зафиксированы в виде фундаментальных международных договоренностей. Естественно, это предполагает и отмену всех западных санкций против России.
«Считаю, что Россия предлагает вариант, который позволит реально завершить войну на Украине. То есть мы призываем к тому, чтобы перевернуть трагическую страницу истории. И пусть трудно, постепенно, шаг за шагом, но начать восстанавливать отношения доверия и добрососедства между Россией и Украиной и в целом в Европе», – заявил Путин.
Российский лидер также добавил, что если Киев и Запад откажутся от нового мирного предложения, далее условия будут другими.