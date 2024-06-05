Лавров: организаторы конференции в Швейцарии не хотят мира

Саммит по вопросу установления мира на Украине запланирован на 15-16 июня в Швейцарии. На него приглашены более 160 делегаций на уровне глав государств и правительств. США на форуме представят вице-президент Камала Харрис и советник президента Джейк Салливан, сообщал Белый дом. Россию на конференцию не пригласили.