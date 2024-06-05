Лавров: организаторы конференции в Швейцарии не хотят мира
Организаторы конференциеи по Украине в Швейцарии не хотят мира. Об этом заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров на пресс-конференции по итогам переговоров в Чаде.
«Не мира хотят организаторы этой конференции», — подчеркнул Лавров.
Глава российского МИДа считает, что «формула Зеленского» – это ультиматум, требующий от России стратегического поражения. Он также напомнил, что в диалоге должны участвовать все вовлеченные стороны.
Саммит по вопросу установления мира на Украине запланирован на 15-16 июня в Швейцарии. На него приглашены более 160 делегаций на уровне глав государств и правительств. США на форуме представят вице-президент Камала Харрис и советник президента Джейк Салливан, сообщал Белый дом. Россию на конференцию не пригласили.
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявлял, что отказ некоторых стран от присутствия на предстоящей в Швейцарии конференции по Украине объясняется их нежеланием напрасно тратить время.