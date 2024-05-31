Кремль поддержал подход Китая к конференции в Швейцарии
Китай изначально заявлял о бесперспективности конференции по Украине в Швейцарии, Кремль поддерживает такой подход. Об этом заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.
«Искать варианты путей выхода из ситуации в украинском конфликте без участия России абсолютно нелогично, бесперспективно и является фактически пустым времяпрепровождением. Китай об этом изначально заявлял, и в этом плане наши позиции абсолютно идентичны с КНР», – сказал он.
31 мая официальный представитель МИД КНР Мао Нин заявила, что условия саммита в Швейцарии отличаются от трех главный требований Китая: присутствие как России, так и Украины, равноправное участие сторон и справедливое рассмотрение всех мирных планов. Она отметила, что из-за этого Китаю трудно принять участие в саммите, но тем не менее КНР поддерживает тесные контакты со Швейцарией и другими сторонами с начала этого года.
В тот же день Reuters писали, что Китай не примет участие в конференции по Украине. По данным источников агентства, Пекин отказался от участия из-за невыполнения важных условий, которые впоследствии озвучила Мао Нин.