Кремль поддержал подход Китая к конференции в Швейцарии

31 мая официальный представитель МИД КНР Мао Нин заявила, что условия саммита в Швейцарии отличаются от трех главный требований Китая: присутствие как России, так и Украины, равноправное участие сторон и справедливое рассмотрение всех мирных планов. Она отметила, что из-за этого Китаю трудно принять участие в саммите, но тем не менее КНР поддерживает тесные контакты со Швейцарией и другими сторонами с начала этого года.