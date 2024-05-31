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Кремль поддержал подход Китая к конференции в Швейцарии

Ведомости

Китай изначально заявлял о бесперспективности конференции по Украине в Швейцарии, Кремль поддерживает такой подход. Об этом заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

«Искать варианты путей выхода из ситуации в украинском конфликте без участия России абсолютно нелогично, бесперспективно и является фактически пустым времяпрепровождением. Китай об этом изначально заявлял, и в этом плане наши позиции абсолютно идентичны с КНР», – сказал он.

31 мая официальный представитель МИД КНР Мао Нин заявила, что условия саммита в Швейцарии отличаются от трех главный требований Китая: присутствие как России, так и Украины, равноправное участие сторон и справедливое рассмотрение всех мирных планов. Она отметила, что из-за этого Китаю трудно принять участие в саммите, но тем не менее КНР поддерживает тесные контакты со Швейцарией и другими сторонами с начала этого года.

В тот же день Reuters писали, что Китай не примет участие в конференции по Украине. По данным источников агентства, Пекин отказался от участия из-за невыполнения важных условий, которые впоследствии озвучила Мао Нин.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, ул. Полковая, дом 3 строение 1, помещение I, этаж 2, комната 21. 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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