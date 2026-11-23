20 и 21 ноября на арене «Аполлон» проходил чемпионат мира среди ветеранов, где россияне также победили в общем зачете, завоевав 17 золотых, 13 серебряных и 12 бронзовых медалей. Второе место занял Казахстан (11 золотых, девять серебряных, 18 бронзовых), третье – Грузия (восемь золотых, шесть серебряных, четыре бронзовые). В турнире участвовали спортсмены из 17 стран. Золото также завоевали самбисты из Германии, Франции, Болгарии, Украины и Молдавии. Судили соревнования арбитры международной категории из 10 стран.