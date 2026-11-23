Сборная России победила на Кубке Европы по самбо среди юниоров
Сборная России одержала победу на Кубке Европы по самбо в Лимасоле среди юниоров до 24 лет. Об этом президент Кипрской федерации самбо Мариос Андреу сообщил ТАСС.
«Российские борцы – как юноши, так и девушки – завоевали в общей сложности 21 золотую медаль, первенствовав во всех категориях. Серебряные и бронзовые медали достались кипрским и греческим самбистам», – сказал он.
20 и 21 ноября на арене «Аполлон» проходил чемпионат мира среди ветеранов, где россияне также победили в общем зачете, завоевав 17 золотых, 13 серебряных и 12 бронзовых медалей. Второе место занял Казахстан (11 золотых, девять серебряных, 18 бронзовых), третье – Грузия (восемь золотых, шесть серебряных, четыре бронзовые). В турнире участвовали спортсмены из 17 стран. Золото также завоевали самбисты из Германии, Франции, Болгарии, Украины и Молдавии. Судили соревнования арбитры международной категории из 10 стран.
Посол РФ на Кипре Мурат Зязиков поздравил российских борцов с победами и поблагодарил Международную федерацию самбо и организаторов. По его словам, турниры «наглядно демонстрируют объединяющую силу спорта и успешно доказывают несостоятельность попыток его политизации», а также «в очередной раз доказали бессмысленность попыток изоляции спортсменов из нашей страны».
8 ноября российские самбисты выиграли медальный зачет чемпионата мира в Ташкенте. Сборная РФ завоевала 18 золотых, три серебряные и четыре бронзовые медали. Второе место у команды Грузии (5–2–4), третье – у Узбекистана (2–5–9). В десятку по числу наград попали Белоруссия, Туркменистан, Монголия, Украина, Киргизия, Болгария, Казахстан.