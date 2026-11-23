Как сообщило издание Der Spiegel, министр обороны ФРГ Борис Писториус подчеркнул, что странам Европы не следует отвергать предложение Путина. «Нам надо поговорить. Только готовые к разговору смогут в конечном итоге добиться результата», – подчеркнул чиновник. Незадолго до этого, 17 ноября, президент Финляндии Александр Стубб отметил, что Европа «слишком долго отдавала на аутсорсинг европейское взаимодействие с Россией», и назвал такое поведение безответственным.