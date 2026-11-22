Конференция ООН по климату завершилась без итогового документа
Конференция ООН по изменению климата (COP31) в турецкой Анталье завершилась без итогового документа впервые с 2009 г., передает портал T24.
Ожидается, что «нерешенные вопросы» обсудят на промежуточных встречах в Бонне, а затем на конференции COP32 в Аддис-Абебе.
Председатель COP31 и министр окружающей среды, урбанизации и изменения климата Турции Мурат Курум заявил, что «некоторые страны, зациклившись на одном слове или фразе, к сожалению, препятствовали прогрессу, поднимая другие вопросы, не связанные с климатом».
Турция и Австралия предложили итоговую декларацию из 94 пунктов. В проекте документа говорилось, что участники признают, что мир движется к превышению глобального климатического порога в 1,5 градуса по Цельсию, поддерживают предложенную Турцией инициативу увеличения доли электроэнергии в мировом энергобалансе до 35% к 2035 г. и высказываются за развитие возобновляемых источников энергии.
Из окончательного варианта документа исключили положение об объемах финансирования. ТАСС отметил, что прежде называлась цифра в $120 млрд в год.
Участники COP31 все же согласовали некоторые документы в рамках встречи. 18 ноября «Ведомости» писали, что страны поддержали Антальское коммюнике и Глобальную дорожную карту по повышению устойчивости к жаре и развитию устойчивых систем охлаждения. Документы предусматривают расширение доступа к охлаждению, совершенствование национальных планов действий и привлечение финансирования для внедрения энергоэффективных технологий.