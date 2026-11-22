Турция и Австралия предложили итоговую декларацию из 94 пунктов. В проекте документа говорилось, что участники признают, что мир движется к превышению глобального климатического порога в 1,5 градуса по Цельсию, поддерживают предложенную Турцией инициативу увеличения доли электроэнергии в мировом энергобалансе до 35% к 2035 г. и высказываются за развитие возобновляемых источников энергии.