«Мы надеемся, что удастся зарегистрировать углерод, азот и серу. Ну и, конечно, прибор прекрасно видит солнечный водород и гелий в гелиосфере и, в частности, в окрестности Меркурия», – рассказал ученый (цитата по ТАСС).