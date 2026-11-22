Российские ученые намерены найти углерод, азот и серу в атмосфере Меркурия
Российские ученые надеются с помощью приборов Phebus и Msasi на аппарате миссии BepiColombo обнаружить в атмосфере Меркурия углерод, азот и серу. Об этом сообщил научный соруководитель экспериментов с российской стороны, руководитель отдела физики планет Института космических исследований (ИКИ) РАН Олег Кораблев.
«Мы надеемся, что удастся зарегистрировать углерод, азот и серу. Ну и, конечно, прибор прекрасно видит солнечный водород и гелий в гелиосфере и, в частности, в окрестности Меркурия», – рассказал ученый (цитата по ТАСС).
22 ноября Европейское космическое агентство (ESA) сообщило, что европейский космический аппарат BepiColombo вышел на начальную орбиту планеты Меркурий.
Аппарат был запущен 20 октября 2018 г. Согласно графику миссии, фаза сближения с планетой продолжалась с 18 августа по 20 ноября, а 21 ноября началась фаза выхода на орбиту, которая продлится до 12 марта 2027 г. Научная фаза миссии должна начаться в апреле следующего года.