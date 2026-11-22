Президент Бразилии предложил Путину, Трампу и Си выпить
Президент Бразилии Луис Инасиу Лула да Силва в интернет-трансляции прокомментировал заявление премьер-министра Канады Марка Карни о том, что именно бразильский лидер стал инициатором трехсторонней встречи президента США Дональда Трампа, председателя КНР Си Цзиньпина и президента России Владимира Путина в Шэньчжэне, передает CNN Brazil.
Лула напомнил о телефонных звонках лидерам США, Китая и России, которые он сделал в середине этого года. По его словам, в них он призвал президентов трех мировых держав встретиться, чтобы обсудить текущие конфликты и «остановить насилие».
«Я не знаю, был ли я тем, кто это организовал, но я позвонил всем трем и сказал абсолютно одно и то же: ради бога, встретьтесь, выпейте вместе пива или коньяка, виски, но поговорите и прекратите насилие. По совпадению или нет, но они втроем встретились. Из-за моего звонка или нет – я не знаю», – сказал Лула.
По словам бразильского президента, в разговорах он подчеркивал важность того, что американцы, китайцы и русские входят в Совет Безопасности ООН и обладают правом вето на международные резолюции по войнам на планете. По мнению Лулы, эти державы «дискредитируют ООН».
Президент Бразилии также сказал, что чувствует себя «свободно» в разговорах с Трампом, Си и Путиным о ситуации с конфликтами в мире и что беседовал с каждым из них более полутора часов. Источники в бразильском правительстве подтвердили CNN, что Лула уже неоднократно выступал за встречу лидеров трех стран для поиска решения конфликта между Россией и Украиной. Телефонные разговоры состоялись в период с конца июля по август.
В китайском Шэньчжэне 19 ноября прошли переговоры Путина, Си и Трампа. Это первая в истории встреча лидеров трех стран в таком формате. Также главы стран провели отдельные встречи друг с другом. Утром 19 ноября Путин и Трамп провели двустороннюю встречу на полях саммита АТЭС. Российский лидер рассказал, что на переговорах с Трампом стороны уделили много внимания урегулированию конфликта на Украине.