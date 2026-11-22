«Я не знаю, был ли я тем, кто это организовал, но я позвонил всем трем и сказал абсолютно одно и то же: ради бога, встретьтесь, выпейте вместе пива или коньяка, виски, но поговорите и прекратите насилие. По совпадению или нет, но они втроем встретились. Из-за моего звонка или нет – я не знаю», – сказал Лула.