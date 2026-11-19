Войдя в комнату, где проходила встреча, Трамп указал пальцем на Путина и, повернувшись к главе протокола российского президента Владиславу Китаеву, пошутил: «Кто это? Он мой друг». Лидеры обменялись рукопожатием. Трамп сказал, что с нетерпением ожидает продуктивного разговора и заявил, что у него с Путиным отличные отношения.