Путин и Трамп провели переговоры на саммите АТЭС: главноеАмериканский лидер назвал отношения с российским президентом отличными
Утром 19 ноября президенты России и США Владимир Путин и Дональд Трамп провели двустороннюю встречу на полях саммита АТЭС в китайском Шэньчжэне. Со стороны РФ участие в переговорах приняли помощник президента Юрий Ушаков, глава МИД Сергей Лавров, вице-премьер – министр финансов Антон Силуанов, глава РФПИ Кирилл Дмитриев. С американской стороны на встрече присутствовали госсекретарь Марко Рубио и министр финансов Скотт Бессент.
«Ведомости» собрали главные моменты переговоров.
Войдя в комнату, где проходила встреча, Трамп указал пальцем на Путина и, повернувшись к главе протокола российского президента Владиславу Китаеву, пошутил: «Кто это? Он мой друг». Лидеры обменялись рукопожатием. Трамп сказал, что с нетерпением ожидает продуктивного разговора и заявил, что у него с Путиным отличные отношения.
«Мы знакомы друг с другом уже многие годы. И я думаю, что много прекрасных вещей может выйти из этого [по результатам встречи]», – сказал глава Белого дома.
Увидев пресс-секретаря президента РФ Дмитрия Пескова, Трамп сказал ему: «Вы делаете хорошую работу».
Трамп также отметил, что запланирована вторая встреча с Путиным. Судя по всему, американский лидер имел в виду трехстороннюю встречу с Путиным и председателем КНР Си Цзиньпином, запланированную на 14:30 по местному времени (9:30 мск). Трамп выразил надежду на хороший результат.
На полях саммита также вскоре состоится отдельная встреча Трампа и Си Цзиньпина. Такая же двусторонняя встреча Си и Путина произошла 18 ноября.
Песков ранее сообщал «Ведомостям», что Путин и Трамп на встрече могут затронуть тему участия российского лидера в саммите «большой двадцатки» (G20).
Путин прибыл в Шэньчжэнь на саммит АТЭС 18 ноября. 19 ноября состоится его трехсторонняя встреча с председателем КНР Си Цзиньпином и Трампом. Американский лидер, выступая на форуме АТЭС, заявил, что трехсторонняя встреча с Путиным и председателем КНР Си Цзиньпином станет историческим событием.