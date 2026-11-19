Утром 19 ноября Путин и Трамп начали двухстороннюю встречу на полях саммита АТЭС в Шэньчжэне. Трамп заявил, что у него отличные отношения с российским лидером. Глава Белого дома считает, что из встречи может выйти «много прекрасного».