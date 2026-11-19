Трамп похвалил Пескова за профессионализм
Перед переговорами с президентом России Владимиром Путиным американский лидер Дональд Трамп похвалил пресс-секретаря Кремля Дмитрия Пескова. Об этом сообщает пресс-пул Белого дома.
Когда Трамп увидел Пескова (своего пресс-секретаря глава Белого дома недавно уволил после нескольких дней работы), он сказал ему: «Вы делаете хорошую работу».
Утром 19 ноября Путин и Трамп начали двухстороннюю встречу на полях саммита АТЭС в Шэньчжэне. Трамп заявил, что у него отличные отношения с российским лидером. Глава Белого дома считает, что из встречи может выйти «много прекрасного».
Песков сообщал «Ведомостям», что двусторонняя встреча Путина и Трампа будет краткой. По его словам, лидеры могут затронуть тему участия Путина в саммите «большой двадцатки» (G20).