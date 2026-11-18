Лидеры России, Китая и США обменялись рукопожатием перед торжественным приемом в честь участников саммита АТЭС. Они также кратко переговорили. Как отметил помощник президента РФ Юрий Ушаков, предстоящая трехсторонняя встреча упоминалась на переговорах Путина и Си Цзиньпина. При этом он подчеркнул, что никакого согласования позиций или распределения ролей между лидерами России и Китая не было.