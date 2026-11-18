Песков рассказал «Ведомостям» о формате встречи Путина и ТрампаПредставитель Кремля заявил, что для полноформатных переговоров пока нет времени
Двусторонняя встреча президента России Владимира Путина и американского лидера Дональда Трампа будет краткой. Об этом сообщил пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков.
«Пообщаются кратко. Ну, что гадать [сколько она продлится], мы завтра все сообщим», – отметил представитель Кремля.
На вопрос «Ведомостей» о том, что сам Песков говорил о предпочтительной для Москвы полноформатной встрече с Трампом, пресс-секретарь ответил: «Да, но пока не получается по времени».
Российский лидер прибыл в Шэньчжэнь на саммит АТЭС 18 ноября в 2:00 по местному времени. В течение двух дней, пока будет длиться саммит, Путин проведет серию двусторонних встреч, а также примет участие в трехсторонней встрече с Си Цзиньпином и Трампом.
Лидеры России, Китая и США обменялись рукопожатием перед торжественным приемом в честь участников саммита АТЭС. Они также кратко переговорили. Как отметил помощник президента РФ Юрий Ушаков, предстоящая трехсторонняя встреча упоминалась на переговорах Путина и Си Цзиньпина. При этом он подчеркнул, что никакого согласования позиций или распределения ролей между лидерами России и Китая не было.