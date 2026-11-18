Минюст России внес Орлову в реестр иноагентов в ноябре 2025 г. По данным ведомства, писательница участвовала в распространении сообщений и материалов иноагентов, а также распространяла фейки о Вооруженных силах (ВС) РФ и решениях российских властей. Кроме того, она выступала против спецоперации. Орлова проживает за границей.