Писательницу-иноагента Орлову внесли в перечень террористов и экстремистов
Прозаик Василина Орлова
В записи указаны полные имя и фамилия писательницы, дата рождения – 11 октября 1979 г., а также место рождения – село Дунай Шкотовского района Приморского края.
Минюст России внес Орлову в реестр иноагентов в ноябре 2025 г. По данным ведомства, писательница участвовала в распространении сообщений и материалов иноагентов, а также распространяла фейки о Вооруженных силах (ВС) РФ и решениях российских властей. Кроме того, она выступала против спецоперации. Орлова проживает за границей.