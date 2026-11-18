Сборная России по футболу не примет участие в отборе на Евро-2028
Сборная России не включена в список участников отборочного турнира чемпионата Европы по футболу 2028 г. и не будет участвовать в жеребьевке группового этапа. Об этом говорится в письме генерального секретаря УЕФА Теодора Теодоридиса, направленного национальным футбольным ассоциациям.
Жеребьевка состоится 6 декабря в Белфасте. Согласно опубликованной процедуре, в ней примут участие 54 сборные вместо ожидаемых 55. Команды распределят по пяти корзинам, после чего сформируют 12 отборочных групп по четыре или пять участников.
В одной группе не смогут оказаться Армения и Азербайджан, Белоруссия и Украина, Гибралтар и Испания, Косово и Босния и Герцеговина, а также Косово и Сербия.
Групповой этап квалификации пройдет с марта по ноябрь 2027 г., стыковые матчи запланированы на март 2028 г.
«Ведомости. Спорт» писали, что сборная России победила Венесуэлу в товарищеском матче со счетом 2:0, завершив выступления в 2026 г. Оба гола забил капитан команды Алексей Миранчук – на 59-й и 75-й минутах. Россия занимает 35-е место в рейтинге Международной федерации футбола (ФИФА), Венесуэла – 50-е.
Российские сборные и клубы с февраля 2022 г. отстранены от участия в соревнованиях под эгидой УЕФА и Международной федерации футбола (ФИФА) на неопределенный срок. Сборная России уже пропустила чемпионат мира 2022 г., Евро-2024 и чемпионат мира 2026 г.