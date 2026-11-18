Российские сборные и клубы с февраля 2022 г. отстранены от участия в соревнованиях под эгидой УЕФА и Международной федерации футбола (ФИФА) на неопределенный срок. Сборная России уже пропустила чемпионат мира 2022 г., Евро-2024 и чемпионат мира 2026 г.