19 октября Арбитражный суд Московского округа перенес рассмотрение кассационной жалобы Euroclear Bank по делу о взыскании около $105 млн в пользу Сбербанка на 23 ноября 2026 г. Речь идет об убытках в виде заблокированных доходов по производным финансовым инструментам Сбербанка, учитываемым на счетах Санкт-Петербургского расчетно-депозитарного центра и Национального расчетного депозитария (НРД) в Euroclear.