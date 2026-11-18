Суд отложил до января рассмотрение спора Сбербанка с Euroclear на 28 млрд рублей
Речь идет о взыскании более $310,2 млн, 5,1 млн фунтов стерлингов и 4,6 млн евро. Euroclear добивается пересмотра решения Арбитражного суда Москвы, который в октябре прошлого года полностью удовлетворил иск Сбербанка, а также постановления Девятого арбитражного апелляционного суда от марта, частично скорректировавшего первоначальное решение.
Сбербанк потребовал возместить убытки из-за неперечисления доходов по ценным бумагам Минфина России, «Газпрома», РЖД, «Норильского никеля», «Полюса», «Евраза» и других эмитентов. Выплаты по бумагам были произведены, однако Euroclear заморозил средства из-за международных санкций и не перевел их банку.
Кроме того, истец заявил требование о взыскании упущенной выгоды, рассчитанной исходя из дохода, который Сбербанк мог бы получить, если бы своевременно распорядился выплатами и инвестировал их.
19 октября Арбитражный суд Московского округа перенес рассмотрение кассационной жалобы Euroclear Bank по делу о взыскании около $105 млн в пользу Сбербанка на 23 ноября 2026 г. Речь идет об убытках в виде заблокированных доходов по производным финансовым инструментам Сбербанка, учитываемым на счетах Санкт-Петербургского расчетно-депозитарного центра и Национального расчетного депозитария (НРД) в Euroclear.