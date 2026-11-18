Песков: подготовка заявления Путина, Си и Трампа продлится до последнего момента
Подготовка совместного заявления президента РФ Владимира Путина, председателя КНР Си Цзиньпина и американского лидера Дональда Трампа по итогам переговоров на АТЭС будет идти до последнего момента. Об этом сообщил пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков.
«Будет до последнего момента непонятно», – подчеркнул представитель Кремля.
Кроме того, Песков прокомментировал возможность участия европейских стран в переговорах по урегулированию украинского кризиса. По его словам, Москва хочет понять, настроена ли Европа «так же искренне, как американцы». Он отметил, что пока со стороны Брюсселя можно услышать только конфронтационную риторику. Единственным, кто высказывался дипломатически, был президент Финляндии Александр Стубб, заявивший о необходимости диалога с РФ, уточнил пресс-секретарь российского лидера.
16 ноября помощник президента России Юрий Ушаков заявил, что текст совместного заявления глав государств по итогам встречи на АТЭС прорабатывается. По его словам, Москва рассчитывает, что лидеры смогут согласовать заявление. В противном случае каждый из них отдельно оценит прошедшие переговоры.
Российский лидер прибыл в Шэньчжэнь на саммит АТЭС 18 ноября в 2:00 по местному времени. В течение двух дней, пока будет длиться саммит, Путин проведет серию двусторонних встреч, а также примет участие в трехсторонней встрече с Си Цзиньпином и Трампом.