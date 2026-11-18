Кроме того, Песков прокомментировал возможность участия европейских стран в переговорах по урегулированию украинского кризиса. По его словам, Москва хочет понять, настроена ли Европа «так же искренне, как американцы». Он отметил, что пока со стороны Брюсселя можно услышать только конфронтационную риторику. Единственным, кто высказывался дипломатически, был президент Финляндии Александр Стубб, заявивший о необходимости диалога с РФ, уточнил пресс-секретарь российского лидера.