«Как известно, следующий саммит АТЭС должен состояться во Вьетнаме. Помню, на каком высоком уровне ранее прошли саммиты в 2006 г. в Ханое и в 2017 г. в Дананге. Уверен, Вьетнам достойно проведет это важное мероприятие и в 2027 г. Если от нас что-то нужно с точки зрения поддержания процесса подготовки, мы всегда в вашем распоряжении», – сказал он (цитата по «РИА Новости»).