Путин: Россия готова помочь Вьетнаму организовать саммит АТЭС в 2027 году
Россия готова помочь Вьетнаму в организации саммита АТЭС, который пройдет в следующем году. Об этом во время встречи с президентом Вьетнама То Ламом на полях саммита АТЭС заявил российский лидер Владимир Путин.
«Как известно, следующий саммит АТЭС должен состояться во Вьетнаме. Помню, на каком высоком уровне ранее прошли саммиты в 2006 г. в Ханое и в 2017 г. в Дананге. Уверен, Вьетнам достойно проведет это важное мероприятие и в 2027 г. Если от нас что-то нужно с точки зрения поддержания процесса подготовки, мы всегда в вашем распоряжении», – сказал он (цитата по «РИА Новости»).
9 сентября Путин провел встречу с То Ламом в Кремле. Главы государств обсудили развитие стратегического партнерства двух стран, в том числе торгово-экономические и научные связи, гуманитарные обмены, вопросы безопасности и обороны.
18–19 ноября Путин принимает участие в 33-м саммите лидеров экономик форума АТЭС в китайском Шэньчжэне. Основные мероприятия с участием российского лидера запланированы на 19 ноября. В этот день ожидается трехсторонняя встреча Путина, председателя КНР Си Цзиньпина и президента США Дональда Трампа.