Бронирования премиальных туров в Китай выросли в 12 раз
Количество бронирований премиальных туров в Китай за 10 месяцев выросло в 12,3 раза по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Такие данные предоставил «Ведомостям» сервис Onlinetours Premium.
Доля Китая в общем количестве бронирований увеличилась с 0,7% до 2,8%. Направление пока уступает в доле Вьетнаму и Таиланду, на которые приходится 7% и 6,1% бронирований соответственно. При этом бронирований во Вьетнам за отчетный период стало больше в 13 раз, а в Таиланд – в 3,3 раза.
Средний чек на премиальные туры в Китай вырос на 3,6% и составил 404 000 руб., что дешевле туров во Вьетнам (434 000 руб.) и Таиланд (439 000 руб.).
19 октября вице-премьер Татьяна Голикова заявила, что число туристических поездок между Россией и Китаем в первой половине 2026 г. увеличилось на 50%. В 2025 г. количество взаимных поездок между странами превысило 3 млн. Для дальнейшего роста туристического обмена планируется увеличить число авиарейсов между городами двух стран, развивать автомобильный туризм и расширять выбор качественных туристических услуг, уточнила Голикова.
Безвизовый режим для туристических поездок сроком до 30 дней действует с 15 сентября 2025 г. и пока установлен до конца 2027 г. 31 августа президент России Владимир Путин во время встречи с председателем КНР Си Цзиньпином в Бишкеке заявил, что безвизовый режим могут сделать бессрочным.