Доля Китая в общем количестве бронирований увеличилась с 0,7% до 2,8%. Направление пока уступает в доле Вьетнаму и Таиланду, на которые приходится 7% и 6,1% бронирований соответственно. При этом бронирований во Вьетнам за отчетный период стало больше в 13 раз, а в Таиланд – в 3,3 раза.