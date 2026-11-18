С 2019 по 2025 г. количество инфекций крови, вызванных этой бактерией, увеличилось на 72%. Смертность от таких инфекций обычно составляет 40-70%. Некоторые штаммы бактерии приобретают устойчивость почти ко всем антибиотикам, в том числе новым препаратам. Кроме того, она может передаваться от одного пациента к другому, что затрудняет борьбу с инфекцией.