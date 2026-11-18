Politico: устойчивые к антибиотикам бактерии поразили больницы Европы
В европейских больницах растет число случаев заражения устойчивой к антибиотикам бактерией Klebsiella pneumoniae. Об этом пишет Politico со ссылкой на доклад Европейского центра профилактики и контроля заболеваний (ECDC).
С 2019 по 2025 г. количество инфекций крови, вызванных этой бактерией, увеличилось на 72%. Смертность от таких инфекций обычно составляет 40-70%. Некоторые штаммы бактерии приобретают устойчивость почти ко всем антибиотикам, в том числе новым препаратам. Кроме того, она может передаваться от одного пациента к другому, что затрудняет борьбу с инфекцией.
В ECDC считают необходимым усилить меры профилактики в больницах, включая гигиену рук, правильное использование средств индивидуальной защиты и дезинфекцию помещений.
14 сентября в Греции зафиксировали крупнейшую вспышку лихорадки Западного Нила. Более чем у 200 пациентов инфекция привела к поражению центральной нервной системы, а число умерших исчислялось десятками.
В августе Центр по контролю и профилактике заболеваний (CDC) сообщил, что с 1 мая в США зафиксировали 15 716 лабораторно подтвержденных случаев заболевания циклоспориазом. Заболевание зарегистрировано в 47 штатах. За три месяца были госпитализированы 828 человек, также зафиксированы два случая смерти из-за болезни.