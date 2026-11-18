«Многие модели ИИ регулярно ошибочно определяли школу в Минабе, которая пострадала в результате смертоносного удара, унесшего жизни более 100 детей в первый день крупных боевых действий США в начале этого года, как военный объект на основе спутниковых снимков, сделанных в 2025 г. Одна из моделей Anthropic, Claude Opus 5.5, согласно отчету, чаще других выбирала эту школу в качестве цели», – утверждается в исследовании.