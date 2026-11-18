12 ноября ФСБ задержала троих граждан России и одного иностранца в Майкопе, Донецке и Омске. Они работали на украинские спецслужбы и собирали информацию о российских военнослужащих – участниках спецоперации, объектах ОПК и ТЭК для подготовки диверсий, а также распространяли в интернете призывы к терроризму. Возбуждены дела о приготовлении к теракту и диверсии, оказании помощи противнику, госизмене, незаконном хранении взрывчатки и призывах к терроризму.