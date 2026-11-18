Двоих жителей Хабаровского края задержали по делу о госизмене
Сотрудники ФСБ задержали двоих жителей Хабаровского края 1996 г. р. и 2005 г. р. по подозрению в сборе для украинской военной разведки сведений о промышленных предприятиях региона и российских военнослужащих, участвующих в спецоперации. Об этом сообщили в Центре общественных связей (ЦОС) ФСБ России.
По данным ведомства, один из них установил конфиденциальный контакт с представителем Главного управления разведки (ГУР) минобороны Украины. В марте 2026 г. он получил через службу доставки пульт управления беспилотником, после чего самостоятельно обучился работе с БПЛА. Как утверждает ФСБ, он вел подготовку диверсий на промышленных объектах и другой критической инфраструктуре края.
Позднее фигурант привлек к сбору информации своего родственника, который по месту работы имел доступ к сведениям о бойцах спецоперации. Собранные персональные данные передавались представителю украинской разведки.
В отношении задержанных возбуждено уголовное дело по ст. 275 УК РФ (госизмена). Им избрана мера пресечения в виде заключения под стражу. Статья предусматривает наказание вплоть до пожизненного лишения свободы.
16 ноября в Крыму сотрудники ФСБ задержали уроженца Сумской области 1971 г. р. по подозрению в сборе сведений о дислокации кораблей Черноморского флота и позициях российских средств ПВО для Службы безопасности Украины (СБУ). В отношении мужчины возбуждены уголовные дела по ст. 275, ст. 276 (шпионаж) и ст. 222.1 УК РФ (незаконные действия со взрывчатыми веществами или взрывными устройствами).
12 ноября ФСБ задержала троих граждан России и одного иностранца в Майкопе, Донецке и Омске. Они работали на украинские спецслужбы и собирали информацию о российских военнослужащих – участниках спецоперации, объектах ОПК и ТЭК для подготовки диверсий, а также распространяли в интернете призывы к терроризму. Возбуждены дела о приготовлении к теракту и диверсии, оказании помощи противнику, госизмене, незаконном хранении взрывчатки и призывах к терроризму.