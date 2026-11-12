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ФСБ задержала троих россиян и иностранца за работу на украинские спецслужбы

Ведомости

ФСБ задержала троих граждан России и одного иностранца в Майкопе, Донецке и Омске. Они работали на украинские спецслужбы и собирали информацию о российских военнослужащих – участниках спецоперации, объектах ОПК и ТЭК для подготовки диверсий, а также распространяли в интернете призывы к терроризму, пишет «РИА Новости» со ссылкой на Центр общественных связей (ЦОС) ФСБ.

Координация велась через мессенджер, за сотрудничество обещали крупное вознаграждение и вывоз в Евросоюз. У задержанного в Донецке изъяли готовое к применению самодельное взрывное устройство и ручную гранату.

Возбуждены дела о приготовлении к теракту и диверсии, оказании помощи противнику, госизмене, незаконном хранении взрывчатки и призывах к терроризму (ч. 1 ст. 30, ч. 2 ст. 205 УК РФ, ч. 1 ст. 30, ч. 2 ст. 281 УК РФ, ст. 276.1 УК РФ, ст. 275 УК РФ, ч. 1 ст. 222.1 УК РФ и ч. 2 ст. 205.2 УК РФ). Всем избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.

12 ноября Следственный комитет РФ возбудил уголовное дело об убийстве военнослужащего после взрыва автомобиля в Пушкинском районе Санкт-Петербурга. По данным «Фонтанки», погибший был полковником.

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