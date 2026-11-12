ФСБ задержала троих россиян и иностранца за работу на украинские спецслужбы

ФСБ задержала троих граждан России и одного иностранца в Майкопе, Донецке и Омске. Они работали на украинские спецслужбы и собирали информацию о российских военнослужащих – участниках спецоперации, объектах ОПК и ТЭК для подготовки диверсий, а также распространяли в интернете призывы к терроризму, пишет «РИА Новости» со ссылкой на Центр общественных связей (ЦОС) ФСБ.