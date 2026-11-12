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Главная / Бизнес /

Кабмин окажет поддержку бизнесу, пострадавшему от атак РСЗО и ракет на WB и Ozon

Инна Шульгина
Андрей Гордеев / Ведомости
Андрей Гордеев / Ведомости

Правительство подписало постановление об уточнении мер поддержки бизнеса, пострадавшего из-за атак на объекты групп «РВБ» (Wildberries) и «Интернет Решения» (Ozon). Документ приводит меры поддержки в соответствие для обеих площадок, указано на сайте Минфина.

Новым постановлением предусмотрено, что поддержка оказывается пострадавшим не только от атак беспилотников, но и от РСЗО и любых видов ракет. Для предпринимателей, работающих сразу на двух площадках, будет учитываться совокупный ущерб. Поддержку могут получать юрлица и ИП с ущербом более 5% годового дохода. Для зарегистрированных с 1 декабря 2025 г. сравнение с выручкой не требуется.

Также сокращен срок направления перечней пострадавших в ФНС и территориальные органы страховщика – теперь не позднее 5-го числа каждого месяца вместо 10-го.

2 октября правительство предоставило налоговые отсрочки продавцам Ozon, пострадавшим из-за атак беспилотников. Для них на 12 месяцев продлили сроки уплаты ряда налогов и страховых взносов. Аналогичные меры ранее были предусмотрены для Wildberries и ее продавцов.

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