Кабмин окажет поддержку бизнесу, пострадавшему от атак РСЗО и ракет на WB и Ozon
Новым постановлением предусмотрено, что поддержка оказывается пострадавшим не только от атак беспилотников, но и от РСЗО и любых видов ракет. Для предпринимателей, работающих сразу на двух площадках, будет учитываться совокупный ущерб. Поддержку могут получать юрлица и ИП с ущербом более 5% годового дохода. Для зарегистрированных с 1 декабря 2025 г. сравнение с выручкой не требуется.
Также сокращен срок направления перечней пострадавших в ФНС и территориальные органы страховщика – теперь не позднее 5-го числа каждого месяца вместо 10-го.
2 октября правительство предоставило налоговые отсрочки продавцам Ozon, пострадавшим из-за атак беспилотников. Для них на 12 месяцев продлили сроки уплаты ряда налогов и страховых взносов. Аналогичные меры ранее были предусмотрены для Wildberries и ее продавцов.