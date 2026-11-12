Кабмин окажет поддержку бизнесу, пострадавшему от атак РСЗО и ракет на WB и Ozon

Новым постановлением предусмотрено, что поддержка оказывается пострадавшим не только от атак беспилотников, но и от РСЗО и любых видов ракет. Для предпринимателей, работающих сразу на двух площадках, будет учитываться совокупный ущерб. Поддержку могут получать юрлица и ИП с ущербом более 5% годового дохода. Для зарегистрированных с 1 декабря 2025 г. сравнение с выручкой не требуется.